Когда отмечают День святой Варвары и какие поверья существуют в эту дату - читайте на УНИАН.

Ежегодно православные верующие чтут память мученицы Варвары, которая пострадала во времена гонения на христиан. Дата празднования каждый год неизменна - 17 декабря. Славяне связывали этот день с другим православным праздником - Днем памяти мученика Саввы.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на декабрь 2021.

Святая Варвара - биография мученицы

Согласно преданию, Варвара родилась в III веке в семье язычников. После того, как мать Варвары умерла, отец ее построил замок и бросил туда дочь, чтобы она не общалась с христианами. Отец очень хотел, чтобы Варвара вышла замуж, но девушка желала познать мир. Тогда он разрешил ей общаться с подругами, надеясь, что они вразумят девушку на поиски жениха.

Читайте такжеКатолическое Рождество 2021: когда празднуем, выходной в Украине, идеи подарковОднажды, когда отец девушки отправился в путешествие, Варвара узнала об Иисусе и крестилась. Узнав об этом, отец хотел убить ее, но святая спряталась в горах. Родитель нашел ее и отдал на суд правителю города, который убеждал Варвару отречься от веры. Девушка была непреклонна, за это ее долго мучили, но Господь исцелил святую. Позже отец сам обезглавил свою дочь за то, что она предала идолов.

После крещения Руси мученица Варвара стала одной из наиболее почитаемых святых. Мощи ее по сей день находятся в храме святого Владимира в Киеве.

Что можно делать в праздник Варвары - традиции

Военные, шахтеры, ремесленники, моряки, торговцы и путешественники издавна молятся Варваре о здравии и помощи, так как она считается их покровительницей. Святая помогает девушкам выйти замуж, так что, 17 декабря вы можете сходить в церковь и помолиться Варваре об удачной беременности, о счастье в личной жизни, о здоровье для близких.

Славяне считали, что День Варвары отмечают только девушки. К тому же, к такому празднику присоединяются еще два - День Саввы, который отмечается 18 декабря, и День Святого Николая (19 декабря).

Издавна на Руси на Варварин день освящали воду, причем, перед тем, как это делать, нужно было одеться в чистую одежду, причесаться, умыться и настроить себя на положительный лад. Затем на освященной воде люди варили ритуальную кашу и оставляли ее на ночь. Утром смотрели на то, как застыла корочка - если равномерно, значит, следующий год будет урожайным.

День святой Варвары 2021 - как узнать свою судьбу

Существует проверенный способ, которым много лет назад пользовались наши предки. Девушки собственноручно лепили вареники и вместо начинки клали в тесто разные предметы. Затем готовую продукцию варили, как обычно, и каждая из участниц выбирала себе вареник. По тому, что попалось внутри, определяли будущее:

начинка из сахара - жизнь будет сладкой;

монетка - прибыль и материальное благополучие;

укроп - крепкое здоровье;

белая нитка - дальнее путешествие;

черная - короткая дорога;

кольцо - свадьба.

В случае, если девушке попался вареник без начинки - ждать ей череды неудач.

День святой Варвары 17 декабря - приметы

Издавна наши предки обращали внимание на погодные условия, чтобы понять, что ждет их в ближайшее время:

закат насыщенного цвета - погода будет солнечной и ясной;

накануне праздника небо звездное - к холодам, хмурое - вскоре потеплеет;

теплая погода на Варварин день - будет хороший урожай льна;

пасмурно на улице 17 декабря - ждать снегопада;

сильные морозы в этот день - они продержатся еще долго.

Что нельзя делать на Варвары - запреты дня

Кроме народных и православных традиций, существуют и заветы, которых лучше придерживаться, чтобы не накликать на себя гнев святой. 17 декабря категорически запрещено:

стирать, убирать, белить стены;

шить, вязать, заниматься рукоделием;

ссориться, обижаться и сплетничать;

лишний раз выходить из дома;

слишком долго спать.

Несмотря на то, что рукодельничать нельзя, есть одно исключение - вышивать можно. Согласно легенде, именно святая Варвара вышила ризы Иисусу Христу.

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Автор: Кристина Кащавцева