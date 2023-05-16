Народный праздник 16 мая известен под названиями Мавра рассадница, Мавра молочница, Мавра - зеленые борщи.

Православные верующие отмечают церковный праздник 16 мая в честь мучеников Тимофея и Мавры. Наши предки 16 мая высаживали рассаду капусты и огурцов. Обычно к этому дню уже достаточно теплеет, чтобы рассада прижилась на участке. Чтобы вредители после посадки не съели саженцы, их обрызгивали святой водой.

Наши предки 16 мая варили зеленый борщ, поскольку к середине мая дозревает молодой щавель и зеленый лук. В это блюдо часто добавлялась любая свежая весенняя зелень: зеленый чеснок, ревень, крапива, черемша.

Дата 16 мая считается удачной для любых забот, связанных со скотоводством. В эту дату можно выпасать скот, доить коз и коров, покупать молодняк. У животных в этот день легко проходят роды. Также день удачен для работы на пасеке.

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Также 16 мая можно собирать зелень, пряности, цветы и лекарственные травы Украины, а затем засушивать растения.

Рожденные 16 мая люди очень умны и любознательны. У них много знакомых, но мало настоящих друзей. Это дружелюбные и готовые помочь люди, но в спорах они бывают упрямыми.

Что нельзя делать 16 мая

В этот день нельзя резать домашний скот на мясо.

Неудачный день для строительства дома и ремонтных работ.

Супругам в этот день категорически запрещено ссориться и спорить даже по мелочам, иначе отношения серьезно испортятся.

Приметы погоды 16 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Соловьи запели - к улучшению погоды в ближайшие дни и хорошему урожаю в этом году.

Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.

Утки и гуси не выходят плавать в реке - к ухудшению погоды.

Если листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже в листьях стоит, то летом будет жарким и засушливым.

Пчелы улетают далеко от улья - к улучшению погоды.

Много росы утром - к богатому урожаю огурцов.

Первая половина дня ясная, а после обеда появились тучи - к похолоданию.

Если 16 мая прогремел гром, то до конца месяца часто будут грозы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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