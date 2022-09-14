Какой праздник 14 сентября / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 14 сентября в честь святого аскета Симеона. По старому стилю сегодня было 1 сентября - первый день осени. На Руси именно осенью начинался новый год, поэтому наши предки встречали этот день большими празднованиями.

Начало года наши предки воспринимали в контексте окончания работ на поле и в огороде. Все работы в земле уже заканчивались - оставалось лишь собрать урожай поздних овощей и фруктов. 14 сентября считается началом бабьего лета. Ночи в эту дату уже становятся заметно длиннее, ведь приближается день осеннего равноденствия.

Наши предки 14 сентября устраивали посиделки дома у лампады. День считается очень удачным для семейных встреч. Также это хорошая дата для новоселья. Считается, что кто сегодня переедет в новый дом, тот обретет счастье на новом месте.

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Что нельзя делать 14 сентября

  1. В этот день не стоит выпасать гусей, иначе они могут заболеть.
  2. Нельзя сегодня давать пустые обещания, которые вы не сможете выполнить.
  3. Сегодня нельзя купаться в водоемах.
  4. Не рекомендуется есть рыбу в этот день - она плохо переваривается.

Приметы погоды 14 сентября

  • Если день ясный, то осень будет погожей.
  • Дикие гуси улетают на зимовку - к ранней зиме.
  • Если день дождливый, то осень будет сырой.
  • Южный ветер дует - к теплой и сырой зиме.
  • Мухи пристают к людям - к ухудшению погоды.

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