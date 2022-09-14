Народный праздник 14 сентября известен под названиями Симеон Столпник, Семён-летопроводец.

Христиане отмечают церковный праздник 14 сентября в честь святого аскета Симеона. По старому стилю сегодня было 1 сентября - первый день осени. На Руси именно осенью начинался новый год, поэтому наши предки встречали этот день большими празднованиями.

Начало года наши предки воспринимали в контексте окончания работ на поле и в огороде. Все работы в земле уже заканчивались - оставалось лишь собрать урожай поздних овощей и фруктов. 14 сентября считается началом бабьего лета. Ночи в эту дату уже становятся заметно длиннее, ведь приближается день осеннего равноденствия.

Наши предки 14 сентября устраивали посиделки дома у лампады. День считается очень удачным для семейных встреч. Также это хорошая дата для новоселья. Считается, что кто сегодня переедет в новый дом, тот обретет счастье на новом месте.

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Что нельзя делать 14 сентября

В этот день не стоит выпасать гусей, иначе они могут заболеть. Нельзя сегодня давать пустые обещания, которые вы не сможете выполнить. Сегодня нельзя купаться в водоемах. Не рекомендуется есть рыбу в этот день - она плохо переваривается.

Приметы погоды 14 сентября

Если день ясный, то осень будет погожей.

Дикие гуси улетают на зимовку - к ранней зиме.

Если день дождливый, то осень будет сырой.

Южный ветер дует - к теплой и сырой зиме.

Мухи пристают к людям - к ухудшению погоды.

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