Народный праздник 12 января известен под названиями День Анисии, Порезуха.

Христиане отмечают церковный праздник 12 января в честь священномученицы Анисии Солунской. В этот день обычно наступали самые холодные дни за всю зиму. Мороз был такой лютый, что было сложно находиться на улице.

В народе этот день называли Порезуха, потому что 12 января резали свиней, гусей и кроликов на День Василия. По внутренностях скота судили, какой будет погода зимой: чем больше жира на внутренних органах, тем холоднее будет зима.

Святой мученице Анисии молились люди с заболеваниями желудка. Верили, что святая обязательно поможет. В целом дата считается удачной, чтобы лечить желудок и принимать полезные травы для желудка.

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Что нельзя делать 12 января

Если нашли какую-то вещь на пороге, нельзя поднимать её и заносить в дом. На этой вещи может быть порча. В этот день нельзя покупать полотенце и носовой платок. Не стоит принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей сегодня. Нельзя шить и прясть. В этот день нельзя сильно солить еду. По старым поверьям, кто сегодня съест много соли, у того будет болеть желудок.

Приметы погоды 12 января

Снег целый день идет - к пасмурному и холодному лету.

Если 12 января намного холоднее, чем в предыдущие дни, то ещё две недели будут морозы.

Белки роются в земле в поисках припасов - к скорым морозам.

Голубое небо в этот день предвещает скорое потепление и раннюю весну.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю летом.

Если ночью не видно звезд, то погода скоро переменится.

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