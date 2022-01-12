Какой православный праздник 12 января отмечают верующие - узнайте на УНИАН.

Анисия жила в III веке в городе Солуни, в семье богатых родителей, которые дали ей лучшее образование из возможных. Девушка полюбила и приняла благочестивый образ жизни, а потому богатствами не гордилась - была кроткой и смиренной. После смерти родителей Анисия раздала все свое имущество и начала вести подвижническую жизнь. Во времена правления царя Максимиана начались гонения на христиан. Анисию схватили и, несмотря на сопротивления, заключили в темницу, где убили мечом.

В честь памяти мученицы сегодня отмечается народный праздник 12 января - Анисия зимняя.

Православный праздник 12 января - день памяти священномученика Зотика

Читайте такжеИменинники 12 января: кого поздравить с именинами сегодняЗотик жил в Риме, был богат и знаменит, состоял на службе у царя Константина Великого. Отправился за ним, когда тот перенес столицу из Рима в Константинополь. Позже, отказавшись от мирских благ, принял священный сан и стал помогать нуждающимся. Зотик взял денег у царя и устроил больницу, где лечил больных и раненых, которых воины собирались топить в море.

После смерти правителя на престол взошел его сын Констанций. Ему донесли, что святой брал деньги у его отца, тогда Зотика допросили - куда он потратил средства. Святой показал больницу и дом помощи, но Констанций был уверен, что святой купил драгоценности и велел вернуть их обратно. Зотик утверждал, что никаких украшений нет, ему не поверили и забили камнями насмерть.

Приметы 12 января

снег идет сегодня - лето будет дождливым и пасмурным;

воробьи щебечут - к оттепели;

ясный день на Анисью - к скорому потеплению;

звезд на небе не видно - погода изменится.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 12 января по улицам ходит нечистая сила, так что гулять в одиночку запрещено. Также лучше ничего не поднимать с земли - вещь может быть заколдованной. Солить еду тоже не рекомендуется - соль сегодня может навлечь болезни на семью.

Что можно делать 12 января

Славяне в этот день резали свинину и готовили из мяса различные блюда. Если вы придерживаетесь такой традиции, то изучите наш материал, где мы рассказывали, что приготовить из свинины на сковороде. 12 января попадает в период Святок, поэтому сегодня можно накрывать пышные столы и приглашать в дом гостей.

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