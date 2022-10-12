Народный праздник 12 октября известен под названиями Феофан Милостивый и Кириак Отшельник.

Христиане отмечают церковный праздник 12 октября в честь преподобных Кириака Отшельника и Феофана Милостивого. В этот день обычно бывает туманно и пасмурно, а ночи уже становятся заметно холоднее.

Наши предки верили, что лунный свет 12 октября полезен для роста растений. Поэтому в эту ночь выносили на улицу цветы и семена в горшках, чтобы они напитались лунным светом.

12 октября считается благоприятным днем для охотников. Особенно хорошо сегодня идет охота на зайца. После охоты в Феофанов день устраивают застолье. Также день удачный для рыбалки. В этот день у охотников существовало поверье - если по пути к месту охоты они увидят старую женщину, то нужно сразу возвращаться домой.

Видео дня

Что нельзя делать 12 октября

Неудачный день для стрижки и окрашивания волос. В этот день не стоит собирать виноград, иначе ягоды быстро сгниют. Также не рекомендуется делать вино в эту дату - оно получится неудачным. Неудачный день для маринования грибов.

Приметы погоды 12 октября

Если ночью много звезд на небе, то осень будет сухой и теплой.

Гром в этот день сулит бесснежную зиму и холодную зиму.

Если на деревьях много паутины, то осень будет теплой.

Вечерний туман сулит скорое потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: