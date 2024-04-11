Народный праздник 12 апреля известен под названиями Василий-парильщик, Иоанн Лествичник.

Православная церковь Украины 12 апреля по новому стилю чтит память преподобного епископа Василия Парийского, священномученика Зинона Веронийского и преподобного Исаака Сирина. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Иоанна Лествичника.

Народный праздник 12 апреля издавна считается неудачным для поездок и путешествий, потому что дороги размывало грязью, и для похода в лес, потому что животные начинают проявлять брачную агрессию.

Этот день проводили дома, занимаясь огородными работами. Женщины проращивали семена и сеяли рассаду, мужчины занимались ремонтом и пахали землю. После тяжелого рабочего дня в этот народный праздник шли париться в баню, а также обливались водой и обтирались мокрым полотенцем. Водные процедуры сегодня считаются особенно полезными.

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Наши предки считали, что в эту дату домовой бушует и может навредить дому, испортить вещи и мучить животных. Чтобы задобрить домового, люди ставили ему в углу дома миску каши или лепешку.

В праздник 12 апреля принято выпекать печенье в форме лестницы и раздавать всем родным. Люди верили, что такая выпечка поможет умершим близким найти дорогу в Царство Небесное, а живым принесет здоровье и силу.

12 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру честные, искренние, принципиальные и ответственные. Они строгие поборники справедливости. Уверенные в себе и не боятся трудностей, обладают настойчивостью и упрямством. У них сильно развиты лидерские качества.

Что нельзя делать 12 апреля

Ходить босиком - к болезням ног.

Нельзя выпускать животных из дома или сарая, иначе с ними случится беда.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Не завидуйте другим людям, иначе на вас перейдут проблемы и тревоги объекта зависти.

Приметы погоды 12 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на вербе появилось много сережек, то год будет урожайным.

Хороший урожай сулит отсутствие ветра 12 апреля.

Сильный ветер сегодня - к ветреному лету.

Если черешня зацвела, значит пора сеять свеклу и кукурузу. Зацвела мать-и-мачеха - пора сажать картошку.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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