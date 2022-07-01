Христиане отмечают церковный праздник 1 июля в честь святого Федула. Однако наши предки эту дату больше посвящали языческому богу Солнца Яриле. Считалось, что из-за Ярилы этот день чрезвычайно жаркий и очень солнечный.
В Ярилин день славяне устраивали ярмарки, соревнования, кулачные бои и хороводы. Народ веселился весь день, а молодежь устраивала посиделки. Считается, что в этот особый день отступают все беды, а отношения между людьми улучшаются.
1 июля - хороший день для покоса травы, борьбы с сорняками и сбора лекарственных трав. В эту дату можно убирать чеснок. В эту дату рекомендуется провести уборку дома, выбить матрас.
Что нельзя делать 1 июля
- Не стоит сегодня унывать, вспоминать прошлые обиды, ссориться.
- Не жалуйтесь на свою жизнь сегодня, иначе у вас чаще будут неудачи.
- 1 июля нельзя хвастаться и хвалиться своими успехами.
Приметы погоды 1 июля
- Много росы сегодня - к хорошему урожаю проса.
- Лягушки громко квакают - к дождю.
- Вечерняя радуга сулит хорошую погоду.
- Если вечером небо розовое, то следующие дни будут душными, а если оранжевое, то будет дуть ветер.