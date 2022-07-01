Народный праздник 1 июля имеет названия Ярилин день, Макушка лета.

Христиане отмечают церковный праздник 1 июля в честь святого Федула. Однако наши предки эту дату больше посвящали языческому богу Солнца Яриле. Считалось, что из-за Ярилы этот день чрезвычайно жаркий и очень солнечный.

В Ярилин день славяне устраивали ярмарки, соревнования, кулачные бои и хороводы. Народ веселился весь день, а молодежь устраивала посиделки. Считается, что в этот особый день отступают все беды, а отношения между людьми улучшаются.

1 июля - хороший день для покоса травы, борьбы с сорняками и сбора лекарственных трав. В эту дату можно убирать чеснок. В эту дату рекомендуется провести уборку дома, выбить матрас.

Что нельзя делать 1 июля

Не стоит сегодня унывать, вспоминать прошлые обиды, ссориться. Не жалуйтесь на свою жизнь сегодня, иначе у вас чаще будут неудачи. 1 июля нельзя хвастаться и хвалиться своими успехами.

Приметы погоды 1 июля

Много росы сегодня - к хорошему урожаю проса.

Лягушки громко квакают - к дождю.

Вечерняя радуга сулит хорошую погоду.

Если вечером небо розовое, то следующие дни будут душными, а если оранжевое, то будет дуть ветер.

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