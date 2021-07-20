Ежегодно во всем мире отмечается День торта - 20 июля.

Доподлинно неизвестно, когда появились первые торты. Изображения пирожков, посыпанных растертым зерном, были найдены в Греции. А вот на Востоке много веков существовала своя особая сладость - орехи с медом, внешне очень напоминающие торт. Кстати, само слово “торт” с итальянского переводится как “витиеватый”. “богато украшенный”.

Впервые идею отмечать Международный день торта озвучили в Милане на празднике. Организация “Королевство любви” посчитала, что необходимо распространить идею гуманизма на планете, а торт - идеальная возможность показать свою любовь и заботу. Кстати, совсем недавно в Винницкой области испекли самый большой в Украине малиновый пирог - уникальное событие в преддверии международного праздника.

Там же, в Милане, в 2009 году и отпраздновали первый Международный день торта, а через два года праздник уже отмечали во всем мире. Символом этого дня стал “Торт дружбы” - организаторы торжества в каждой стране сфотографировали свои творения и отправили Международной ассоциации. Из полученных снимков сделали один, как изображение общенационального торта, который стал символом единства наций.

Международный день торта - традиции праздника

Слоган этого дня “Я иду к тебе с тортом”. В каждой стране событие отмечают по-разному, но обязательно соблюдают традиции: проводят соревнования среди кондитеров, определяют тему, которой должна соответствовать выпечка. Также устраивают мастер-классы для детей и взрослых, тематические фотосессии, пикники и благотворительные акции.

Мы присоединяемся к празднованию и предлагаем вам несколько простых, но невероятно вкусных рецептов тортов, чтобы вы смогли отметить праздник вместе со своими родными и близкими.

Домашний торт - рецепт с ягодами и сгущенкой

Несложный, но очень вкусный торт, который смогут приготовить даже начинающие кондитеры:

Для коржей:

сгущенное молоко - 300 гр;

яйца - 3 шт;

соль - щепотка;

мука - 180 гр;

разрыхлитель - 10 гр;

сливочное масло - для смазывания пергамента.

Для крема:

сливки 33% - 500 гр;

сгущенное молоко - 80 гр;

ванильный сахар - 10 гр.

Для украшения - свежие ягоды на ваш вкус.

Взбиваем миксером яйца со щепоткой соли 3-4 минуты до тех пор, пока не появится густая пена. Не прекращая взбивать, вливаем сгущенное молоко. Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем и частями добавляем в яичную массу. Всё это время миксер должен перемешивать смесь.

Читайте такжеСпасаемся от жары: топ 5 вкусных и простых лимонадовРазогреваем духовку до 180°C. Берем форму для выпекания, застилаем ее пергаментом или силиконовым ковриком, промазываем сливочным маслом. Выливаем половину теста и распределяем ровным слоем. Выпекаем корж 6-7 минут. По такому же принципу выпекаем и второй корж. Когда всё будет готово, отделяем коржи от пергамента, обрезаем края и остужаем.

Взбиваем холодные сливки с ванильным сахаром. Тонкой струйкой вливаем сгущенное молоко, не прекращая взбивать. Скорость миксера при этом должна быть средней.

Остывшие коржи делим на 4 части. Берем блюдо, на него выкладываем немного крема, чтобы торт держался. Кладем коржи и по очереди промазываем каждый из них. Собираем торт и ставим его в холодильник на 2-4 часа. В конце украшаем свежими ягодами.

Торт без выпечки - рецепт со смородиной

Ранее мы предлагали вам простые рецепты варенья из смородины, а теперь рассказываем, как сделать шикарный торт из этой летней ягоды:

сметана 15% - 700 гр;

смородина - 700 гр;

сахар - 300 гр;

желатин - 45 гр;

мята для украшения - по желанию.

Заливаем желатин водой и оставляем на 15 минут. После этого берем эту емкость и ставим в микроволновку на 15 секунд, чтобы желатин растворился. Затем ждем, когда он остынет.

Перебираем смородину, удаляем листья, моем ягоды и сушим на полотенце. В отдельную глубокую тарелку выливаем сметану, добавляем к ней сахар, взбиваем миксером на средней скорости 1 минуту. Не выключая миксер, вливаем тонкой струйкой желатин так, чтобы он попадал на венчики. Продолжаем взбивать до однородности массы.

Берем форму для выпечки, если у вас металлическая, а не силиконовая - предварительно застелите ее пищевой пленкой. Заливаем в форму сметанную массу, сверху выкладываем смородину. По желанию можно перемешать всё вместе. Ставим в холодильник на 3-4 часа. В конце осторожно переворачиваем форму, выкладывая торт на блюдо. Украшаем мятой.

Домашний торт - рецепт с бананами

Воздушный и легкий десерт без выпечки - идеальный вариант летней сладости:

песочное печенье - 200 гр;

масло сливочное - 80 гр;

сгущенное молоко вареное - 300-350 гр;

бананы - 2 шт;

сливки 33-35% - 200 мл;

сахарная пудра - 1 ч.л;

растворимый кофе и какао порошок - на кончике чайной ложки.

Берем печенье, измельчаем его в крошку. Растапливаем масло, смешиваем его с печеньем. Достаем форму для выпечки, выкладываем в нее массу. Формируем бортики. Ставим будущий торт в холодильник до остывания.

Поверх печенья густым слоем намазываем сгущенку, сверху выкладываем бананы, нарезанные кружочками. На средней скорости взбиваем миксером сливки до густоты, по желанию можно добавить кофе. Выкладываем полученную воздушную массу на бананы, пользуясь ложкой или кондитерским шприцом.

Посыпаем торт какао-порошком и ставим в холодильник на 2-3 часа. В конце ножом по периметру отделяем торт от формы и подаем к столу.

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Автор: Кристина Кащавцева