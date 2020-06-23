Вкусные маринованные шампиньоны: рецепты аппетитной закуски

Эти маринованные грибочки можно подать как самостоятельную закуску, а также они могут быть составляющими других блюд.

Маринованные шампиньоны в домашних условиях – это очень вкусно.

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Готовятся такие грибочки быстро и без лишних хлопот. Для придания им более пикантного вкуса можно сделать маринованные шампиньоны по-корейски.

Маринованные грибы можно подать как самостоятельную закуску, которая прекрасно подойдет как к повседневному, так и к праздничному столу. Также хорошо будут сочетаться маринованные шампиньоны в разнообразных салатах, например, с курятиной.

Быстрые маринованные шампиньоны

Шампиньоны - 500 г

Рафинированное подсолнечное масло - 50 мл

Столовый уксус - 2 ст. л.

Черный перец горошком - 10 шт.

Сахар - 1 ч. л.

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Вода - 50 мл

Соль - 1 ч. л.

В кастрюлю влить воду, уксус, добавить соль, лавровый лист, перец горошком, сахар, нарезанный кусками чеснок и подсолнечное масло.

Грибы промыть (их лучше всего брать небольшого размера) и выложить в кастрюлю с маринадом. Положить варить. Варить 5 минут с момента закипания.

Грибы вместе с маринадом переложить в банку и убрать на несколько часов в холодильник, а еще лучше на ночь. Маринованные шампиньоны можно подавать к столу, присыпав зеленым или репчатым луком.

Маринованные шампиньоны по-корейски

Шампиньоны - 300 г

Укроп - 10 г

Чеснок - 2 зубчика

Масло растительное (можно смешать с оливковым) - 40 г

Соевый соус - 2 ст. л.

Уксус яблочный - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Кориандр - по вкусу

Лист лавровый - 1 шт.

Подготовленные грибы отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Откинуть на дуршлаг и дать остыть.

Измельчить зелень и чеснок.

В миске соединить все ингредиенты для соуса-маринада, добавить грибы, перемешать и мариновать в холодильнике 8-10 часов.

Маринованные шампиньоны со сладким перцем

Шампиньоны - 500 г

Красный сладкий перец - 2 шт.

Рафинированное подсолнечное масло - 70 мл

Чеснок - 6-7 зубчиков

Укроп - 4 веточки

Мед - 1 ч.л.

Уксус 9% - 2 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Черный перец горошком - 5-6 штук.

Шампиньоны почистить, вымыть, откинуть на дуршлаг, затем нарезать слайсами толщиной 3-4 мм. Перец вымыть, удалить плодоножки и семена, нарезать вдоль тонкой соломкой.

Чеснок почистить, укроп вымыть и высушить. Мелко нарезать.

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Разогреть в сковороде подсолнечное масло и положить в него нарезанный перец. Тушить перец на медленном огне до мягкости. Добавить к перцу грибы, посолить. Добавить горошины черного перца. Влить уксус и мед. Перемешать и тушить на медленном огне 2-3 минуты.

Добавить нарезанные укроп и чеснок. Перемешать, накрыть крышкой. Выключить огонь и оставить содержимое сковороды до полного охлаждения. Затем переложить готовые грибы в стеклянную банку и убрать в холод на 6-8 часов.

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