Вкусные маринованные шампиньоны: рецепты аппетитной закуски
Маринованные шампиньоны в домашних условиях – это очень вкусно.
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Готовятся такие грибочки быстро и без лишних хлопот. Для придания им более пикантного вкуса можно сделать маринованные шампиньоны по-корейски.
Маринованные грибы можно подать как самостоятельную закуску, которая прекрасно подойдет как к повседневному, так и к праздничному столу. Также хорошо будут сочетаться маринованные шампиньоны в разнообразных салатах, например, с курятиной.
Быстрые маринованные шампиньоны
- Шампиньоны - 500 г
- Рафинированное подсолнечное масло - 50 мл
- Столовый уксус - 2 ст. л.
- Черный перец горошком - 10 шт.
- Сахар - 1 ч. л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Вода - 50 мл
- Соль - 1 ч. л.
В кастрюлю влить воду, уксус, добавить соль, лавровый лист, перец горошком, сахар, нарезанный кусками чеснок и подсолнечное масло.
Грибы промыть (их лучше всего брать небольшого размера) и выложить в кастрюлю с маринадом. Положить варить. Варить 5 минут с момента закипания.
Грибы вместе с маринадом переложить в банку и убрать на несколько часов в холодильник, а еще лучше на ночь. Маринованные шампиньоны можно подавать к столу, присыпав зеленым или репчатым луком.
Маринованные шампиньоны по-корейски
- Шампиньоны - 300 г
- Укроп - 10 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Масло растительное (можно смешать с оливковым) - 40 г
- Соевый соус - 2 ст. л.
- Уксус яблочный - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный - по вкусу
- Кориандр - по вкусу
- Лист лавровый - 1 шт.
Подготовленные грибы отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Откинуть на дуршлаг и дать остыть.
Измельчить зелень и чеснок.
В миске соединить все ингредиенты для соуса-маринада, добавить грибы, перемешать и мариновать в холодильнике 8-10 часов.
Маринованные шампиньоны со сладким перцем
- Шампиньоны - 500 г
- Красный сладкий перец - 2 шт.
- Рафинированное подсолнечное масло - 70 мл
- Чеснок - 6-7 зубчиков
- Укроп - 4 веточки
- Мед - 1 ч.л.
- Уксус 9% - 2 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Черный перец горошком - 5-6 штук.
Шампиньоны почистить, вымыть, откинуть на дуршлаг, затем нарезать слайсами толщиной 3-4 мм. Перец вымыть, удалить плодоножки и семена, нарезать вдоль тонкой соломкой.
Чеснок почистить, укроп вымыть и высушить. Мелко нарезать.
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Разогреть в сковороде подсолнечное масло и положить в него нарезанный перец. Тушить перец на медленном огне до мягкости. Добавить к перцу грибы, посолить. Добавить горошины черного перца. Влить уксус и мед. Перемешать и тушить на медленном огне 2-3 минуты.
Добавить нарезанные укроп и чеснок. Перемешать, накрыть крышкой. Выключить огонь и оставить содержимое сковороды до полного охлаждения. Затем переложить готовые грибы в стеклянную банку и убрать в холод на 6-8 часов.
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