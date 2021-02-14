Наступил день, которого так ожидали все влюбленные пары, – День святого Валентина. Это невероятно прекрасный праздник любви и нежности.
Читайте такжеДень святого Валентина: красивые и чувственные поздравления с праздником влюбленных в стихах, прозе и открыткахТрадиционно 14 февраля влюбленные будут поздравлять друг друга с праздником и обмениваться подарками. Все самые милые и чувственные поздравительные слова в этот день будут лететь в адрес второй половинки.
Неотъемлемым атрибутом Дня святого Валентина является особая открытка с признанием в любви – "валентинка". Чаще всего она в форме сердечка, украшена цветами, поцелуями, голубками.
УНИАН собрал самые красивые и самые яркие поздравительные открытки с праздником всех влюбленных.
Валентинки с Днем святого Валентина
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