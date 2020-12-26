Приближаются главные зимние праздники - Новый год, Рождество Христово и Старый Новый год. В эти дни существует давняя традиция среди детей - посещать дома соседей и петь колядки и щедривки. Колядки - это небольшие песенки с пожеланиями благополучия, здоровья и богатого урожая в наступающем году. Хозяева домов в ответ одаривают колядующих подарками, деньгами или угощением. Перед походом по домам дети заучивают стишки, чтобы прочитать колядку наизусть и получить подарок.
Колядки на Новый год
Сею, сею, засеваю!
С Новым годом поздравляю!
Всех вам благ, добра, здоровья.
В счастье - света, полнокровья!
Денег, бизнеса, удачи
И не тратить жизнь на сдачи!
Всем молоденьким красоткам
Женихов, любви без водки!
Молодым же женихам -
Больше дела ко словам!
Всем семейным - воз добра,
Одиноким - серебра!
Школярам - учится в школе,
Остальным - любви и боле!
Сею, сею, засеваю!
С Новым годом поздравляю!
Колядки на Рождество
Веселая колядка
Коляда, коляда…
А у бабы борода.
А у деда вырос хвост.
В саду бегает, прохвост.
Коляда, коляда…
Нам и горе не беда.
Бог здоровья даст сполна.
Будут полны закрома.
Коляда, коляда…
Мы танцуем все года.
А еще на четвереньках
Смело лазим по ступенькам.
Коляда, коляда…
Ничего, что холода.
Я здоров, в мороз пойду,
Искупаюся в пруду.
Коляд, коляд, колядниця.
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака,
Візьму бика за рога.
Не давайте копійки,
Бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові!
Дайте гроші паперові!
***
Колядин–колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!
***
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
— Вкусности давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
Пастилу и мармелад —
Всем гостинцам буду рад.
Всех я стану угощать
И хозяйку восхвалять!
***
Колядуем, колядуем,
Песни с танцем чередуем!
И вприсядку, и кругом.
Угощайте пирогом!
Ну-ка, добрая хозяйка,
Нам конфет скорей давай-ка!
Счастье, радость в дом несем
И добра от вас мы ждем.
Будет день и пища будет,
Коляда вас не забудет!
Колядки на Старый Новый год
Старый добрый Новый год
Счастье пусть в ваш дом несет!
Дайте ряженым конфетку,
Дайте звонкую монетку,
Не скупитесь на гроши,
Угостите от души!
И за щедрость вам воздастся,
Будет радость и богатство!
***
Старый Новый год встречай,
Нам ворота отворяй!
Детвора пришла с мешком,
Нас побалуй пирожком!
Дай, хозяйка, хлебушка,
Будет ясным небушко!
Дай, хозяйка, сладостей,
Будет много радости!
***
А ми будем щедрувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми щедрівочку співаєм –
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця
І родила вся пашниця.
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та „зелені”
Набивали вам кишені.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдемо щедрувати.
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