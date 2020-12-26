Колядки - одна из главных украинских традиций на новогодние и рождественские праздники.

Приближаются главные зимние праздники - Новый год, Рождество Христово и Старый Новый год. В эти дни существует давняя традиция среди детей - посещать дома соседей и петь колядки и щедривки. Колядки - это небольшие песенки с пожеланиями благополучия, здоровья и богатого урожая в наступающем году. Хозяева домов в ответ одаривают колядующих подарками, деньгами или угощением. Перед походом по домам дети заучивают стишки, чтобы прочитать колядку наизусть и получить подарок.

Колядки на Новый год

Сею, сею, засеваю!

С Новым годом поздравляю!

Всех вам благ, добра, здоровья.

В счастье - света, полнокровья!

Денег, бизнеса, удачи

И не тратить жизнь на сдачи!

Всем молоденьким красоткам

Женихов, любви без водки!

Молодым же женихам -

Больше дела ко словам!

Всем семейным - воз добра,

Одиноким - серебра!

Школярам - учится в школе,

Остальным - любви и боле!

Сею, сею, засеваю!

С Новым годом поздравляю!

Колядки на Рождество

Веселая колядка

Коляда, коляда…

А у бабы борода.

А у деда вырос хвост.

В саду бегает, прохвост.

Коляда, коляда…

Нам и горе не беда.

Бог здоровья даст сполна.

Будут полны закрома.

Коляда, коляда…

Мы танцуем все года.

А еще на четвереньках

Смело лазим по ступенькам.

Коляда, коляда…

Ничего, что холода.

Я здоров, в мороз пойду,

Искупаюся в пруду.

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

***

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

— Вкусности давай-ка!

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

Пастилу и мармелад —

Всем гостинцам буду рад.

Всех я стану угощать

И хозяйку восхвалять!

***

Колядуем, колядуем,

Песни с танцем чередуем!

И вприсядку, и кругом.

Угощайте пирогом!

Ну-ка, добрая хозяйка,

Нам конфет скорей давай-ка!

Счастье, радость в дом несем

И добра от вас мы ждем.

Будет день и пища будет,

Коляда вас не забудет!

Колядки на Старый Новый год

Старый добрый Новый год

Счастье пусть в ваш дом несет!

Дайте ряженым конфетку,

Дайте звонкую монетку,

Не скупитесь на гроши,

Угостите от души!

И за щедрость вам воздастся,

Будет радость и богатство!

***

Старый Новый год встречай,

Нам ворота отворяй!

Детвора пришла с мешком,

Нас побалуй пирожком!

Дай, хозяйка, хлебушка,

Будет ясным небушко!

Дай, хозяйка, сладостей,

Будет много радости!

***

А ми будем щедрувати,

Бо пустили нас до хати.

У вас хата гарна, чиста

І ялиночка врочиста.

Ми щедрівочку співаєм –

Щастя в домі всім бажаєм.

Щоб росла у вас пшениця

І родила вся пашниця.

І щоб хліб та пироги

На столі завжди були.

Щоб водилися і гроші,

Щоб харчі були хороші.

І щоб гривні та „зелені”

Набивали вам кишені.

Як мине цей рік багатий,

Ще прийдемо щедрувати.

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Автор: Екатерина Пулатова