Существует много вариантов, как сделать яркие и красочные пасхальные яйца.

Приближается самый главный православный праздник - Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В этом году празднование пришлось на 2 мая.

Одной из традиций праздника является окрашивание пасхальных яиц. Существует много способов, как сделать яркие и красочные пасхальные яйца.

Правила окрашивания яиц

Прежде чем варить яйца следует их какое-то время подержать при комнатной температуре. Тогда при нагревании их в горячей воде не будет резкого перепада температуры и скорлупа останется целой.

Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуЧтобы они приобрели красивый и равномерный цвет, яйца нужно промыть и обезжирить. Промыть можно с помощью мыла, а затем протереть спиртом для обезжиривания.

Варить яйца лучше с добавлением соли (примерно 1 столовая ложка). Так скорлупа точно не лопнет.

Чтобы краска лучше держалась, не лишним будет добавить в воду 1 столовую ложку уксуса (9%).

Также пасхальные яйца надо обсушить и натереть растительным маслом, после чего тщательно отполировать их сухой хлопковой тряпкой. Тогда они получатся яркими и глянцевыми.

Окрашивание яиц в луковой шелухе

Это самый популярный и самый известный способ окрашивания яиц на Пасху. Окрашенные таким образом яйца могут получиться рыжеватыми, красными, темно-коричневыми, бордовыми – в зависимости от насыщенности отвара и времени варки.

Луковую шелуху промыть, поместить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне 30-40 минут.

Выключив огонь, следует накрыть кастрюлю крышкой и оставить шелуху настаиваться примерно на 1 час.

Затем процедить отвар и посолить. Поместить в него яйца и варить 7-10 минут.

Мраморная покраска в луковой шелухе и зеленке

Луковую шелуху нужно нарезать как можно мельче. Если есть шелуха разного цвета, то это даст наилучший "мраморный" эффект.

Сырые яйца смочить водой и обильно покрыть шелухой. Можно обвалять их или нанести вручную. Каждое яйцо вместе с шелухой, равномерно распределенной по скорлупе, плотно обмотать марлей или капроном, завязать концы нитками.

В кастрюлю с водой, добавить столовую ложку соли и вылить флакончик зеленки. Поместить яйца с шелухой в кастрюлю (они должны быть полностью скрыты под водой).

Варить яйца до готовности. Затем промыть под струей холодной воды, убрать марлю и снова промыть.

Узорчатое окрашивание яиц

Для придания праздничным пасхальным яйцам узоров и рисунков используются разнообразные растения и подручные материалы.

Чтобы получить полоски, яйца нужно обернуть белыми нитками или канцелярскими резинками. Если смочить яйца в воде, обвалять в рисе и плотно обернуть марлей или капроном – получатся яйца с точечками.

Для красивых узоров можно также взять веточки петрушки и укропа, кружево, пластырь.

При такой технике окрашивания следует взять заранее подготовленные яйца и нанести на них листья, цветы, кружево, если они загибаются по краям, то можно обдать их кипятком.

Зафиксировав листик на яйце, надо аккуратно поместить его в капрон или марлю. Чтобы листик не съехал, капрон должен быть плотно зафиксирован резинкой или ниткой.

Поместить яйца в емкость с разведенным пищевым красителем или в отвар из луковой шелухи и варить, в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Затем достать, остудить в холодной воде. Снять капрон и обмыть водой.

Другие натуральные красители

Покрасить яйца на Пасху можно не только в шелухе или искусственных красителях. Есть много безвредных и оригинальных красителей, в частности:

желтые яйца можно получить с помощью куркумы, цедры лимона или цветов календулы;

оранжевые – отвар ромашки или цедра апельсина;

зеленые – шпинат + крапива или березовые листья;

бежевые или коричневые – скорлупа грецкого ореха или молотый кофе;

розовые яйца – клюквенный или свекольный сок;

бордовые яйца – тертая свекла;

синие яйца – чай "Каркаде" или краснокочанная капуста + уксус.

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Автор: Алина Вишневская