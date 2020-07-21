День Казанской иконы Божьей Матери: история, что можно и нельзя делать в этот праздник

Сегодня православная церковь отмечает явление этого чудотворного образа Богородицы.

Сегодня, 21 июля, православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери. В целом чествование этого чудотворного образа происходит дважды в год, кроме сегодняшнего дня, также еще осенью – 4 ноября.

Казанская икона Божьей Матери: история

Казанская икона Божьей Матери – один из самых известных образов Богородицы. Ее история начинается в XVI веке. Именно 21 июля в 1579 году состоялась ее явление.

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Согласно преданиям, в то время в Казани бушевал сильный пожар, уничтоживший много домов. В одну ночь Богородица явилась во сне 9-летней Матроне – дочери одного купца – и рассказала ей о своей иконе, закопанной под руинами сгоревшего дома.

Рассказу девочки никто не поверил, тогда Богородица еще дважды ей явилась. В конце концов мать Матрены согласилась сходить с ней в указанное место и на пепелище они раскопали святой образ, завернутый в кусок полотна. При этом икона была абсолютно непострадавшая от огня.

О чем просят перед Казанской иконой Богородицы

Казанская икона Божьей Матери считается чудотворной – она способна вылечить верующих от любых недугов. Христиане верят, что икона помогает в сложных жизненных ситуациях, во время скорби и печали, а также найти свой истинный путь.

Икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей всех женщин, перед ней молятся о семейном счастье, здоровье детей и мужа, достатке в доме и спокойствии в семье, а также просят о рождении ребенка.

Что нужно делать на Казанскую

На Казанскую следует сходить в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери и причаститься.

Летний праздник Казанской иконы Богородицы считался началом сбора урожая и первой жатвы, поэтому в этот день начинают готовить погреба к зиме.

Кроме того, 21 июля обычно пропалывают огород.

В то же время в тех населенных пунктах, где Казанская является престольным праздником, устраиваются настоящие гуляния, которые могут продолжаться два или три дня.

В этот день также приветствуется бракосочетание, ведь, согласно верованиям, заключенные в день Казанской Божьей Матери браки будут счастливыми и крепкими. Этой иконой, в частности, благословляют молодых.

Запреты Дня Казанской иконы Божьей Матери

В праздник Казанской иконы Божией Матери нельзя работать по дому (стирать, шить, заниматься другим тяжелым трудом).

Кроме того, в этот день запрещено ругаться и ссориться, плакать и грустить, а также не стоит купаться в открытых водоемах.

Приметы и поговорки дня 21 июля

Черника созрела – пришло время жатвы.

Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя (в начале августа) будет с дождем.

Пчелы ведут себя агрессивно – к засухе.

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