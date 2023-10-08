Народный праздник 9 октября известен под названиями Яков Дровопилец, Иоанн Богослов.

Православная церковь Украины 9 октября по новому стилю чтит память одного из двенадцати апостолов Якова Алфеева, преподобного Адроника с женой Афансией, а также ветхозаветных святых праведного Авраама и его племянника Лота. По старому стилю церковь 9 октября чтила другого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Наши предки в народный праздник 9 октября начинали заниматься заготовкой дров на зиму. После срубания дрова сушили в дровянике. Рубить старались те деревья, которые уже полностью сбросили листья, поскольку в них уже остановилось сокодвижение и они лучше горят.

По селам в День Якова готовили большую кастрюлю каши в печи. В постные дни (среда и пятница) кашу заправляли подсолнечным маслом, а в остальное время готовили с бараньим или свиным жиром. Также из каши в праздник 9 октября готовили пироги.

Видео дня

Народный праздник 9 октября издавна считается очень удачным для иконописцев, художников и в целом всех творческих людей. Считается, что любые иконы и картины в эту дату получаются особенно красивыми. Также этот день счастливый для путешественников - далекая дорогая будет безопасной и приятной.

Часто с этого дня заметно холодало, начинало рано темнеть и погода портилась. В северных областях Украины с этой даты начинали впервые топить печь. Женщины для рукоделия брали лучину, поскольку дневного света уже не хватало.

9 октября - знак Зодиака

Рожденные 9 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру обаятельные и свободолюбивые. Они очень интересные собеседники и привлекают к себе неординарных людей. Не боятся быть в центре внимания и отличаться от других людей. Имеют развитую интуицию и хорошо разбираются в людях.

Что нельзя делать 9 октября

Если в ночь с 8 на 9 октября приснился кошмар, то нужно запомнить сюжет сна. В нем судьба пошлет предупреждение о том, что вам нужно исправить в своей жизни.

Нельзя в этот день кричать на близких, конфликтовать с ними, вспоминать старые обиды, иначе отношения испортятся надолго. Также в эту дату не рекомендуется плакать, грустить и жаловаться на свои беды, иначе проблем станет ещё больше.

После захода солнца не стоит выходить из дома без необходимости.

Злоупотреблять спиртными напитками 9 октября - к алкогольной зависимости.

Приметы погоды 9 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Грачи уже улетели на юг - снег в этом году рано выпадет.

Если солнце весь день не видно за тучами, то погода надолго испортится.

Сильный листопад предвещает похолодание и раннюю зиму.

Розовое небо на закате - к сильному ветру.

Если 9 октября пошел дождь, то до конца октября продержится дождливая погода.

Звезды ярко мерцают - к хорошей погоде.

По воздуху летает паутина - скоро потеплеет.

Если дождя не было, но по земле ползают дождевые черви, то погода будет влажной.

На домашних луковицах много шелухи - к холодной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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