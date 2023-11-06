Народный праздник 7 ноября известен под названиями Федот Ледостав, Федотов день, Дедовские плачи, Праведная Тавифа.

Православная церковь Украины 7 ноября по новому стилю чтит память мучеников Феодота Анкирского и преподобного Лазаря Галисийского, а также мучениц Фесалоникии и Касинии. По старому стилю церковь 7 ноября вспоминала праведную Тавифу и мученика Феодота Мелетийского.

В народный праздник 7 ноября, по давним верованиям, будет полезно для душевного здоровья немного поплакать и пожалеть себя. Люди верили, что если в этот оплакать свои проблемы, обиды и тревоги, то после этого станет гораздо легче. Также в этот день народ оплакивал умерших друзей и родных. Считалось, что после этого покойному станет легче на том свете.

Феодотов день часто проводили на кладбище, ухаживая за могилами близких. Возле могилы убирались и пололи сорняки, высаживали новые цветы. После кладбища шли в церковь и ставили свечи за упокой близких. Если в праздник 7 ноября шел дождь или снег, то люди говорили, что природа плачет за погибшими.

Видео дня

Часто к началу ноября наступали первые серьезные заморозки, а реки уже покрывались коркой льда. Поэтому одно из названий народного праздника - Феодот-Ледостав. Рыбаки готовились к подледной рыбалке. У рыбаков в эту дату будет богатый улов.

День издавна считается удачным для рукоделия и ручного труда. Также этот день, по поверьям, удачен для сирот - им покровительствуют святые дня.

7 ноября - знак Зодиака

Рожденный 7 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру упорные и целеустремленные. Они сильны духом и редко плачут. Не любят, когда их жалеют. Такие люди очень амбициозны и не бывают довольны собой, всегда стремятся к большему. Имеют пытливый ум. Их расположение очень трудно завоевать.

Что нельзя делать 7 ноября

Беременным женщинам в этот день нельзя злиться и ссориться с близкими, вспоминать старые обиды, обманывать других людей. Тогда их малыш точно родится здоровым. Также не стоит думать о плохом, поскольку негативные переживания могут отразиться на здоровье ребенка.

Лгать и обманывать 7 ноября нельзя, иначе с вами поступят так же.

Неудачный день для ведения бизнеса, торговли, крупных покупок и заключения сделок

7 ноября нельзя вязать, но можно ткать и вышивать.

Нельзя спать на чужой подушке в эту ночь. Также ночью нельзя спать под лунным светом.

Приметы погоды 7 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на дорогах гололед, то зима будет затяжной.

Листья на вишне до сих пор желтые - к поздней зиме.

Если ночью не видно звезд, то скоро наступит похолодание.

Выпал снег - к хорошему урожаю озимых и злаковых культур.

Вороны роются в земле и упавших листьях - к морозному ноябрю.

Зима наступит поздно, если до этого дня не пропали пауки и мухи.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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