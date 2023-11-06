Православная церковь Украины 7 ноября по новому стилю чтит память мучеников Феодота Анкирского и преподобного Лазаря Галисийского, а также мучениц Фесалоникии и Касинии. По старому стилю церковь 7 ноября вспоминала праведную Тавифу и мученика Феодота Мелетийского.
В народный праздник 7 ноября, по давним верованиям, будет полезно для душевного здоровья немного поплакать и пожалеть себя. Люди верили, что если в этот оплакать свои проблемы, обиды и тревоги, то после этого станет гораздо легче. Также в этот день народ оплакивал умерших друзей и родных. Считалось, что после этого покойному станет легче на том свете.
Феодотов день часто проводили на кладбище, ухаживая за могилами близких. Возле могилы убирались и пололи сорняки, высаживали новые цветы. После кладбища шли в церковь и ставили свечи за упокой близких. Если в праздник 7 ноября шел дождь или снег, то люди говорили, что природа плачет за погибшими.
Часто к началу ноября наступали первые серьезные заморозки, а реки уже покрывались коркой льда. Поэтому одно из названий народного праздника - Феодот-Ледостав. Рыбаки готовились к подледной рыбалке. У рыбаков в эту дату будет богатый улов.
День издавна считается удачным для рукоделия и ручного труда. Также этот день, по поверьям, удачен для сирот - им покровительствуют святые дня.
7 ноября - знак Зодиака
Рожденный 7 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру упорные и целеустремленные. Они сильны духом и редко плачут. Не любят, когда их жалеют. Такие люди очень амбициозны и не бывают довольны собой, всегда стремятся к большему. Имеют пытливый ум. Их расположение очень трудно завоевать.
Что нельзя делать 7 ноября
Беременным женщинам в этот день нельзя злиться и ссориться с близкими, вспоминать старые обиды, обманывать других людей. Тогда их малыш точно родится здоровым. Также не стоит думать о плохом, поскольку негативные переживания могут отразиться на здоровье ребенка.
Лгать и обманывать 7 ноября нельзя, иначе с вами поступят так же.
Неудачный день для ведения бизнеса, торговли, крупных покупок и заключения сделок
7 ноября нельзя вязать, но можно ткать и вышивать.
Нельзя спать на чужой подушке в эту ночь. Также ночью нельзя спать под лунным светом.
Приметы погоды 7 ноября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если на дорогах гололед, то зима будет затяжной.
- Листья на вишне до сих пор желтые - к поздней зиме.
- Если ночью не видно звезд, то скоро наступит похолодание.
- Выпал снег - к хорошему урожаю озимых и злаковых культур.
- Вороны роются в земле и упавших листьях - к морозному ноябрю.
- Зима наступит поздно, если до этого дня не пропали пауки и мухи.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.