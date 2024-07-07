Народный праздник 7 июля известен под названиями Фома-сеногной, Иван Купала, Иванов день.

Православная церковь Украины 7 июля по новому стилю чтит преподобного Фому из Малеи и мучеников Перегрина, Евангела и Лукиана. По старому стилю в праздник сегодня отмечали церковный праздник Рождество Иоанна Предтечи и языческий Ивана Купала.

Праздник Купала украинцы отмечают на протяжении столетий. В этот день наши предки делали из сена и травы чучела Купалы и Марены, которые сжигали или топили в воде. В центре каждого села разводили и разжигали огромный костер, вокруг которого водили хороводы. Влюбленные пары прыгали через огонь, чтобы проверить силу чувств.

Девушки в праздник 7 июля плели венки из зверобоя, барвинка, руты, ромашек и других полевых цветов. Их использовали для гаданий на судьбу. Самым популярным обрядом был пуск венка на реку. Чье украшение дальше всех проплывет, та девушка первой выйдет замуж. На Полтавщине существовал другой ритуал: жених должен был достать из реки венок своей возлюбленной.

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Молодежь в народный праздник 7 июля пыталась найти мифический цветок папоротника. Согласно легенде, он появляется лишь раз в году на Купальскую ночь и дарует человеку удивительные способности. Также на Купалу начинали купаться в реках и озерах. Для крепкого здоровья и красивой кожи сегодня нужно умыться водой из ручья или колодца.

Ещё одной традицией в этот народный праздник был сбор лекарственных трав для народного лечения. В садах собирали липовый цвет, а также сезонные ягоды. Согласно примете, все сорванные сегодня растения будут вдвое полезными.

В давние времена с этой даты до Петра и Павла украинцы играли свадьбы.

7 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня неординарные и креативные. Они нестандартно мыслят и не боятся отличаться от толпы. Наделены жизненной мудростью, дают хорошие советы. Стремятся к постоянному саморазвитию. Перфекционисты. Рожденные 7 июля люди часто бывают недовольны собой и быстро теряют уверенность.

Что нельзя делать 7 июля

Не стоит заниматься тяжелыми физическим трудом. Работу по дому лучше отложить на другой день.

Нельзя завидовать чужому достатку и успеху, иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти.

Неудачный день для крупных покупок, а также торговли и финансовых сделок.

Запрещено сегодня обманывать, давать ложные обещания, распускать неправдивые слухи, иначе испортится ваша репутация.

Приметы погоды 7 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождь сегодня предвещает неурожай - зерно и сено сгниет.

Если день дождливый, то вся первая половина июля будет мокрой.

Гроза сегодня предвещает неурожай орехов.

Цветы пахнут сильнее обычного - к ухудшению погоды.

Сильная роса сегодня сулит большой урожай огурцов.

Если вечером стрекочут цикады, то следующие дни будут жаркими.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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