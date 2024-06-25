Народный праздник 26 июня известен под названиями Давид Земляничник, Акулина-гречишница, Акулина - задери хвосты.

Православная церковь Украины 26 июня по новому стилю чтит память преподобного Давида Солунского, епископа Иоанна Готского и Лиддскую икону Богоматери. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Акилину Старшую.

В народный праздник 26 июня наши предки собирали урожай клубники и земляники. Из ягод готовили компоты и варенье на зиму, а листья и корни собирали и засушивали для использования в народной медицине. Помимо домашних собирали также дикие ягоды. Для этого девушки отправлялись в ближайший лес с корзинами.

Земляника и клубника сегодня считаются особенно полезными. Поэтому для крепкого иммунитета и хорошего самочувствия обязательно стоит съесть хотя бы горсть ягод.

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На огородах в этот народный праздник начинали сеять озимые культуры, а также собирать урожай ранних зерновых. С этой даты начиналась жатва. Трудились на поле всем селом и во время работы пели зажиточные песни. Первый сноп из зажинок хранили отдельно от остальных как мощный оберег.

Хозяйки на обед и ужин варили каши, которыми кормили всю семью. Согласно приметам, крупы в этот день наполняют людей здоровьем и навлекают хороший урожай зерна.

В праздник 26 июня владельцы скота опасались за здоровье животных. Коров, коз и лошадей в этот период начинали донимать оводы и слепни. Для защиты от насекомых скот смазывали дегтем.

26 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру энергичные, дружелюбные, амбициозные. Имеют большие планы на будущее. Одинаково требовательны к себе и к своим близким. Имеют острое чувство справедливости. Рожденные 26 июня люди больше заботятся о своих родных, чем о себе.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя сегодня хвастаться своими достижения и достатком, а также приписывать себе чужие заслуги. Такие действия приведут к потере нажитого.

Неудачный день для признания в любви, свиданий, свадьбы и других любовных дел. Если нарушить запрет, то у пары возможен конфликт.

Запрещено в этот день жаловаться на судьбу, ругать и принижать себя, иначе ситуация лишь ухудшится.

Не стоит сегодня сажать огурцы, кабачки и баклажаны - уродятся сморщенными и кривыми.

Приметы погоды 26 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Насекомые летают большими стаями - к сильной жаре.

Чем ниже летают стрижи и ласточки, тем выше вероятность дождя.

Если идет дождь, то сентябрь будет дождливым.

Абрикосы уже созрели - осень будет ранней.

Пауки сидят на паутине - дождя не будет.

Если появилась радуга, то в ближайшие дни поднимется сильный ветер.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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