24 февраля 2025 года является датой большого православного праздника.

Сегодняшняя дата является скорбной для всех украинцев. А у верующих наступает большое церковное торжество. Мы рассказали, какой праздник 24 февраля отмечают в мире, какие есть приметы об этом дне и как провести его благополучно.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти Иоанна Предтечи и обретения его главы. По старому стилю верующие вспоминают епископа Власия Севастийского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и какие у него есть обычаи.

Какой сегодня праздник в Украине

24 февраля - день начала полномасштабной войны России против Украины. 24 февраля 2022 российские войска без объявления войны начали наступление на мирные украинские города, а по цивильным объектам были нанесены ракетные удары. Эта трагедия навсегда изменила мир, но также показала силу и единство украинцев.

Видео дня

По инициативе Верховной Рады отмечается новый праздник сегодня в Украине 24 февраля - Национальный день молитвы. В этот день все верующие украинцы молятся за наступление мира, скорейшую победу и благополучие наших воинов. В день начала войны произносится молитва за Украину.

Из выдающихся украинцев в этот день родились общественный деятель Юлиан Романчук, политик Иван Липа, художница Татьяна Яблонская, хореограф Григорий Чапкис, бард Стас Тризубый.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечают 24 февраля праздник Всемирный день бармена. В этот день принято чествовать труд людей, которые не только наливают и смешивают напитки, но также умеют выслушать гостя и дать хороший совет.

Также в мире наступают сегодня праздники День рождения лотереи, День ненависти к кориандру, День тортильи, День независимости Эстонии.

Из мировых знаменитостей 24 февраля родились писатель-сказочник Вильгельм Гримм, художник Шарль Лебрен, композитор Арриго Бойто, актер Эйб Вигода, предприниматель Стив Джобс, боксер Флойд Мейвейзер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Иванов день. Наши предки в эту дату ожидали возвращения перелетных птиц. Для них развешивали кормушки и скворечники. Этот день считается удачным для любых важных начинаний и сделок. По приметам, начатое 24 февраля дело закончится удачно.

В 2025 году в этот день начинается Масленица, которая длится целую неделю. Этот праздник считается народно-христианским. У украинцев на Масленицу принято готовить вареники и налистники с начинкой. В течение недели справляют много свадеб, а одиноких людей в шутку "наказывают", чтобы быстрее нашли пару.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В этот день нельзя ругаться с близкими, вспоминать о старых обидах, мстить и желать зла другим. Не стоит употреблять алкоголь, иначе будут проблемы с желудком.

Об этом дне есть следующие погодные приметы:

ночью видно много звезд - к ясному и безветренному остатку месяца;

птицы начинают вить гнезда - скоро наступит весна;

если синицы громко поют, то скоро потеплеет;

пошел снег или дождь - к скорому разливу рек.

Погода 24 февраля в большинстве областей будет сухой и морозной, с небольшим ветром.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 24 февраля отмечают Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Матрена.

По старому стилю праздник 24 февраля наступает у Всеволода, Гавриила, Георгия, Дмитрия, Егора, Захара.

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