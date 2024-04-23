Народный праздник 23 апреля известен под названиями Юрьев день, Егорий вешний, Юрий весенний, Терентий маревный.

Православная церковь Украины 23 апреля по новому стилю чтит Георгия Победоносца, который считается покровителем казаков и украинского войска. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Терентия и с ним сорока мучеников.

В день Георгия Победоносца принято поздравлять с именами Георгиев, а также обладателей родственных имен - Юриев и Егоров. Этот святой оберегает воинов, поэтому в праздник 23 апреля можно читать молитвы Георгию Победоносцу о благословении защитников Украины.

Юрьев день является большим праздником, а украинцы очень уважали этого святого. Ему считали защитником от болезней, природных бедствий, болезней скота и укусов диких животных. Народный праздник 23 апреля называли Юрий весенний, в противовес Юрию осеннему 26 ноября. В этот день произносили заговоры от порчи и мора домашней скотины.

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В этот народный праздник ожидали прилета последних перелетных птиц - соловьев и ласточек. Увидеть этих птиц сегодня или услышать их пение считается очень счастливой приметой. Люди привлекали птиц в сады с помощью кормушек и скворечников, чтобы пернатые охотились на вредителей.

У украинцев в этот народный праздник есть обычай обходить засеянные поля и произносить молитву за урожай. Нередко на огород приглашали священника, чтобы он опрыскал посевы святой водой. Девушки в этот праздник плели венки из весенних цветов, чтобы голова не болела, и умывались росой для красивого личика.

Владельцы скота 23 апреля всячески заботились о животных, вкусно кормили и расчесывали их, а также выгоняли на первый в году выпас. В разных регионах Украины выпас сопровождали молитвами, брали освященные ветки или кормили коров праздничными пасхами. В сегодняшний день есть интересный обычай - облить пастуха, чтобы призвать хорошую погоду.

Ещё одна традиция в день святого Юрия - устроить пикник на природе, и остатки еды закопать на поле, чтобы был хороший урожай.

23 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру очень творческие, имеют развитую интуицию и бурную фантазию. Они постоянно придумывают оригинальные и необычные идеи. Легко обучаются новому и имеют гибкий ум. В общении это приветливые и добрые люди, хотя нередко проявляют упрямство.

Что нельзя делать 23 апреля

Не стоит ничего вязать и в целом заниматься рукоделием сегодня. Изделия вряд ли получатся удачными.

Под запретом стрижка волос и ногтей. Также не стоит брать в руки нож, серп, топор, ножницы - высок риск ранений и порезов.

Строго запрещено в этот великий праздник ссориться, вспоминать старые обиды, оскорблять близких людей, рассказывать чужие секреты.

Не давайте и не берите деньги в долг, иначе до конца года пробудете в долгах.

Приметы погоды 23 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На березе уже появились крупные листья - пора сажать картошку.

Если ночь с 6 на 7 мая теплая, то зерно рано созреет в этом году.

Утренняя роса предвещает богатый урожай пшена.

Если прилетели ласточки, соловьи и кукушки, то заморозков больше не будет.

Безветренный день - хорошая примета для дачников; можно сеять растения.

Появились комары - к жаре.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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