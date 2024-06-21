Православная церковь Украины 22 июня по новому стилю чтит память епископа Евсевия Самосатского, мучеников Иулании, Зины и Зиновия. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святителя Кирилла Александрийского.
В народный праздник 22 июня заканчивался сезон сбора клубники и земляники. Собранные ягоды крестьяне закрывали на зиму в виде варенья и компотов, а из свежих остатков готовили пироги и вареники. Ценили также клубничные корни и листья за целебные свойства. По примете, в сегодняшний день клубника становится вдвое полезнее, поэтому обязательно стоит съесть горсть свежих ягод.
На огороде в этот народный праздник занимались борьбой с сорняками и болезнями растений. День считается удачным для опрыскивания огорода от колорадского жука - он больше не вернется на грядки. В давние времена, когда не было химических препаратов, вредителей опрыскивали настоями чеснока или хрена.
После работы всей семьей шли в баню и хорошенько парились, а также били друг друга венками. Водные процедуры, обтирания и обливания прохладной водой сегодня особенно полезны для здоровья.
У пасечников праздник 22 июня удачен для сбора липового меда и покупки новых пчел.
22 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру эмоциональные, нервные, склонные к панике в непредвиденных ситуациях. Они трудолюбивые, ответственные, честные. Очень тонко чувствуют чужие эмоции и сопереживают горю близких людей.
Что нельзя делать 22 июня
Нельзя лгать, преувеличивать и недоговаривать, а также рассказывать чужие секреты и распускать сплетни. Такие действия испортят вашу репутацию, а ложь в будущем обязательно раскроется.
Не стоит планировать важные дела на первую половину дня.
Неудачный день для покупок.
Приметы погоды 22 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если уже закончился урожай клубники и земляники, то пора сеять озимое зерно.
- Вечером на траве роса появилась - следующие дни будут солнечными.
- Если день ясный, но не видно пчел, бабочек и муравьев, то скоро погода испортится.
- Утро пасмурное, но после полудня тучи разошлись - до конца июня будет ясно.
- Гроза сегодня предвещает большой урожай ягод и грибов.
- На камнях появилась влага - ждите дождя.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.