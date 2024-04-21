Народный праздник 22 апреля известен под названиями Луков день, Луковый день, Вадим ключник, День Евпсихия.

Православная церковь Украины 22 апреля по новому стилю чтит память преподобного Феодора Сикеота, апостолов от семидесяти Луки, Нафанаила и Климента и преподобного Виталия. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобномученика Вадима.

Наши предки в Луков день чтили одноименный овощ. Дату посвящали посадке лука и верили, что он обязательно приживется и даст богатый урожай. Для крепкого здоровья в этот народный праздник стоит сделать несколько укусов луковицы. А шелуху овоща крестьяне использовали для удобрения участка.

Помимо лука в праздник 22 апреля очень полезной считается родниковая вода. В эту дату люди умывались водой из ключа для крепкого здоровья и красивой кожи. Не забывали также вытирать лица детям. Также родниковой водой поливали посевы, чтобы был хороший урожай.

Видео дня

В народный праздник 22 апреля люди не ездили далеко от дома, поскольку из-за непредсказуемой погоды и разлива рек дороги становились опасными. Поэтому дата считается несчастливой для путешествий.

Украинцы с сегодняшней даты начинали высаживать яблони и груши.

22 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, деятельные, постоянно находятся в движении. Они не могут долго сидеть без дела и отличаются нетерпеливостью. В общении часто бывают капризными и обидчивыми, но легко признают свою неправоту. В любимом деле они проявляют большое усердие и настоящий профессионализм.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя в этот день неуважительно относиться к воде - кричать и ругаться возле рек, сливать отходы, мусорить возле водоемов. Также запрещена рыбалка, поскольку у рыб продолжается нерест.

Беременным нельзя стричь волосы и ногти.

Если в хозяйстве родились телята, поросята, ягнята и другие детеныши животных, то их до месячного возраста не стоит показывать посторонним.

Нельзя ходить в дикие, удаленные от человечества места, гулять в лесу. В конце апреля лесные животные из-за появления потомства становятся особенно агрессивными.

Не стоит сегодня допускать дома беспорядок, разбрасывать вещи, оставлять немытую посуду.

Приметы погоды 22 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Из березы течет много сока - к дождливому лету.

Кукушка кует - больше морозов не будет.

Одуванчики расцвели - наступила настоящая весна.

Утренний туман сулит хороший урожай в этом году.

День выпал на убывающую луну - посевы овощей лучше отложить на неделю.

Если прошла гроза, то летом уродятся зерновые.

Если в течение дня часто меняется погода, то май будет переменчивым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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