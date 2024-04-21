Православная церковь Украины 22 апреля по новому стилю чтит память преподобного Феодора Сикеота, апостолов от семидесяти Луки, Нафанаила и Климента и преподобного Виталия. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобномученика Вадима.
Наши предки в Луков день чтили одноименный овощ. Дату посвящали посадке лука и верили, что он обязательно приживется и даст богатый урожай. Для крепкого здоровья в этот народный праздник стоит сделать несколько укусов луковицы. А шелуху овоща крестьяне использовали для удобрения участка.
Помимо лука в праздник 22 апреля очень полезной считается родниковая вода. В эту дату люди умывались водой из ключа для крепкого здоровья и красивой кожи. Не забывали также вытирать лица детям. Также родниковой водой поливали посевы, чтобы был хороший урожай.
В народный праздник 22 апреля люди не ездили далеко от дома, поскольку из-за непредсказуемой погоды и разлива рек дороги становились опасными. Поэтому дата считается несчастливой для путешествий.
Украинцы с сегодняшней даты начинали высаживать яблони и груши.
22 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, деятельные, постоянно находятся в движении. Они не могут долго сидеть без дела и отличаются нетерпеливостью. В общении часто бывают капризными и обидчивыми, но легко признают свою неправоту. В любимом деле они проявляют большое усердие и настоящий профессионализм.
Что нельзя делать 22 апреля
Нельзя в этот день неуважительно относиться к воде - кричать и ругаться возле рек, сливать отходы, мусорить возле водоемов. Также запрещена рыбалка, поскольку у рыб продолжается нерест.
Беременным нельзя стричь волосы и ногти.
Если в хозяйстве родились телята, поросята, ягнята и другие детеныши животных, то их до месячного возраста не стоит показывать посторонним.
Нельзя ходить в дикие, удаленные от человечества места, гулять в лесу. В конце апреля лесные животные из-за появления потомства становятся особенно агрессивными.
Не стоит сегодня допускать дома беспорядок, разбрасывать вещи, оставлять немытую посуду.
Приметы погоды 22 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Из березы течет много сока - к дождливому лету.
- Кукушка кует - больше морозов не будет.
- Одуванчики расцвели - наступила настоящая весна.
- Утренний туман сулит хороший урожай в этом году.
- День выпал на убывающую луну - посевы овощей лучше отложить на неделю.
- Если прошла гроза, то летом уродятся зерновые.
- Если в течение дня часто меняется погода, то май будет переменчивым.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.