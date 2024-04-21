Какой сегодня праздник 22 апреля / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Православная церковь Украины 22 апреля по новому стилю чтит память преподобного Феодора Сикеота, апостолов от семидесяти Луки, Нафанаила и Климента и преподобного Виталия. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобномученика Вадима.

Наши предки в Луков день чтили одноименный овощ. Дату посвящали посадке лука и верили, что он обязательно приживется и даст богатый урожай. Для крепкого здоровья в этот народный праздник стоит сделать несколько укусов луковицы. А шелуху овоща крестьяне использовали для удобрения участка.

Помимо лука в праздник 22 апреля очень полезной считается родниковая вода. В эту дату люди умывались водой из ключа для крепкого здоровья и красивой кожи. Не забывали также вытирать лица детям. Также родниковой водой поливали посевы, чтобы был хороший урожай.

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В народный праздник 22 апреля люди не ездили далеко от дома, поскольку из-за непредсказуемой погоды и разлива рек дороги становились опасными. Поэтому дата считается несчастливой для путешествий.

Украинцы с сегодняшней даты начинали высаживать яблони и груши.

22 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, деятельные, постоянно находятся в движении. Они не могут долго сидеть без дела и отличаются нетерпеливостью. В общении часто бывают капризными и обидчивыми, но легко признают свою неправоту. В любимом деле они проявляют большое усердие и настоящий профессионализм.

22 апреля праздник Украина / фото pixabay.com

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя в этот день неуважительно относиться к воде - кричать и ругаться возле рек, сливать отходы, мусорить возле водоемов. Также запрещена рыбалка, поскольку у рыб продолжается нерест.

Беременным нельзя стричь волосы и ногти.

Если в хозяйстве родились телята, поросята, ягнята и другие детеныши животных, то их до месячного возраста не стоит показывать посторонним.

Нельзя ходить в дикие, удаленные от человечества места, гулять в лесу. В конце апреля лесные животные из-за появления потомства становятся особенно агрессивными.

Не стоит сегодня допускать дома беспорядок, разбрасывать вещи, оставлять немытую посуду.

Приметы погоды 22 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Из березы течет много сока - к дождливому лету.
  • Кукушка кует - больше морозов не будет.
  • Одуванчики расцвели - наступила настоящая весна.
  • Утренний туман сулит хороший урожай в этом году.
  • День выпал на убывающую луну - посевы овощей лучше отложить на неделю.
  • Если прошла гроза, то летом уродятся зерновые.
  • Если в течение дня часто меняется погода, то май будет переменчивым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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