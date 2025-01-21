День ангела сегодня, 21 января, отмечает множество людей. Это особенный духовный праздник, который в современной традиции отмечают носители определенных имен.
Этот день является чудесным поводом сделать что-то хорошее для самого себя или отправить трогательную открытку своим близким.
День ангела по новому календарю
Евгений (и по старому календарю) - носители этого имени имеют посредственную волю, сентиментальны и легко поддаются влиянию. Они верные, щедрые и с острым умом.
Иван - эти мужчины хитрые и гибкие. Они умеют сочувствовать, любознательны и сообразительны.
Илья (и по старому календарю) - представителями этого имени вспыльчивы и раздражительны, но быстро отходят. Они любят помогать людям, требовательны и откровенны.
Максим - носители этого имени гордые и честолюбивые. Они энергичны и стремятся к материальной самостоятельности.
Анастасия - эти женщины утонченные и склонны к переменчивому настроению. С возрастом они становятся более уравновешенными и обладают аналитическим умом.
Анна - представительницы этого имени преданные, бескомпромиссные и способны вести за собой других.
Именины по старому календарю
Антон - эти мужчины молчаливы и закрыты. Несмотря на это из них получаются добрые и терпеливые друзья.
Виктор - носители этого имени видят в мире лучшее и если их обмануть, то они надолго это запомнят Эти мужчины целеустремленные и трудолюбивые.
Владимир - они имеют хорошую интуицию, оптимистичны и опрятны, тяжело воспринимают критику.
Вольдемар - эти мужчины имеют тонкую душевную организацию, хитрые и с трудом признают неправоту.
Георгий - представители этого имени шутливые, умеют подбодрить и не склонны к безнравственности.
Григорий - по характеру они максималисты, которым не всегда удается управлять своими эмоциями.
Дмитрий - эти мужчины решительные и сильные, они хотят получить все блага жизни.
Егор - носители этого имени ворчливы, деловиты и решительны.
Емельян - они невероятно общительны, имеют хорошую память, смелые и расчетливые.
Михаил - это общительные, легкие на подъем мужчины. Они умны и склонны к риску.
Эмиль - представители этого имени интроверты, спокойные и упрямые в достижении своих целей.
Юлиан - это мужественные и смелые люди, которые при этом склонны обижаться по пустякам.
Василиса - имеет древнегреческое происхождение. Значение имени "царица". Эти женщины доброжелательные, взвешенные и беспринципные.