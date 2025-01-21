В День ангела стоит отправить близким несколько теплых слов.

День ангела сегодня, 21 января, отмечает множество людей. Это особенный духовный праздник, который в современной традиции отмечают носители определенных имен.

Этот день является чудесным поводом сделать что-то хорошее для самого себя или отправить трогательную открытку своим близким.

День ангела по новому календарю

Евгений (и по старому календарю) - носители этого имени имеют посредственную волю, сентиментальны и легко поддаются влиянию. Они верные, щедрые и с острым умом.

Видео дня

Иван - эти мужчины хитрые и гибкие. Они умеют сочувствовать, любознательны и сообразительны.

Илья (и по старому календарю) - представителями этого имени вспыльчивы и раздражительны, но быстро отходят. Они любят помогать людям, требовательны и откровенны.

Максим - носители этого имени гордые и честолюбивые. Они энергичны и стремятся к материальной самостоятельности.

Анастасия - эти женщины утонченные и склонны к переменчивому настроению. С возрастом они становятся более уравновешенными и обладают аналитическим умом.

Анна - представительницы этого имени преданные, бескомпромиссные и способны вести за собой других.

Именины по старому календарю

Антон - эти мужчины молчаливы и закрыты. Несмотря на это из них получаются добрые и терпеливые друзья.

Виктор - носители этого имени видят в мире лучшее и если их обмануть, то они надолго это запомнят Эти мужчины целеустремленные и трудолюбивые.

Владимир - они имеют хорошую интуицию, оптимистичны и опрятны, тяжело воспринимают критику.

Вольдемар - эти мужчины имеют тонкую душевную организацию, хитрые и с трудом признают неправоту.

Георгий - представители этого имени шутливые, умеют подбодрить и не склонны к безнравственности.

Григорий - по характеру они максималисты, которым не всегда удается управлять своими эмоциями.

Дмитрий - эти мужчины решительные и сильные, они хотят получить все блага жизни.

Егор - носители этого имени ворчливы, деловиты и решительны.

Емельян - они невероятно общительны, имеют хорошую память, смелые и расчетливые.

Михаил - это общительные, легкие на подъем мужчины. Они умны и склонны к риску.

Эмиль - представители этого имени интроверты, спокойные и упрямые в достижении своих целей.

Юлиан - это мужественные и смелые люди, которые при этом склонны обижаться по пустякам.

Василиса - имеет древнегреческое происхождение. Значение имени "царица". Эти женщины доброжелательные, взвешенные и беспринципные.

Вас также могут заинтересовать новости: