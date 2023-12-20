Народный праздник 21 декабря известен под названиями Петр-полукорм, Анфиса Рукодельница, Патапий.

Православная церковь Украины 21 декабря по новому стилю вспоминает мученицу Юлианию и ещё 500 мужчин и 130 женщин, которые пострадали за веру в Никомидии. Также в этот день чтят Киевского митрополита и чудотворца Петра.

В народный праздник 21 декабря наши предки пересчитывали запасы дров, продовольствия и консервации. В народе эта дата была известна как Пётр-полукорм, поскольку к этому периоду уже съедалась половина всех зимних запасов. Если в погребах и амбарах уже оставалось мало продуктов и зерна, то старались докупить нужное продовольствие или больше экономить.

Также погреба в этот день проверяли на наличие мышей и других вредителей, которые любят зимовать в мешках з зерном. Чтобы отпугнуть грызунов, помещение окуривали дымом табака или полыни. На стене погреба вешали серебренный крест.

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Также в этот народный праздник продолжали готовиться к Рождеству: убирались в доме, мыли окна, резали курей и свиней и готовили мясные блюда. Для близких и для детей покупали подарки на ярмарках. До образования Советского Союза елку украинцы ставили и украшали до Рождества.

По старому стилю 21 декабря чтят святого Патапия Фивского и мученицу Анфису Римскую. Святая Анфиса считается покровительницей рукоделия. В народный праздник 21 декабря женщины шили одежду, ткали ковры, вязали теплые вещи. Девушки вышивали свадебный рушник на свою будущую свадьбу. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь шить, иначе её посчитают плохой хозяйкой.

21 декабря - удачный день для ритуалов, заговоров, снятия порчи и любых магических обрядов. Но стоит помнить, что церковь неодобрительно относится к таким занятиям.

21 декабря - знак Зодиака

Рожденный 21 декабря человек по знаку Зодиака по разным версиям будет Стрельцом или Козерогом. По характеру рожденные 21 декабря люди решительные, активные и нетерпеливые. Им трудно усидеть на месте. Они быстро влюбляются, но могут так же быстро охладеть к человеку, поэтому для них характерны частые влюбленности и разводы. У них сильное чувство справедливости.

Что нельзя делать 21 декабря

Запрещено в этот день сплетничать, рассказывать чужие секреты, подслушивать разговоры.

Нельзя в этот день жестоко обращаться с животными, бить и кричать на них, прогонять со двора. Также не стоит седлать лошадь.

21 декабря не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить.

Нельзя стричься, иначе навредите волосам.

Тяжелая физическая работа 21 декабря под запретом, поскольку может навредить здоровью.

Приметы погоды 21 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Снегопад 21 декабря сулит дождливое лето.

Много снега выпало - к хорошему урожаю.

Если в этот день на земле нет снега, то следующее лето не будет урожайным.

В лесу эхо далеко слышно - к морозам.

Чем ярче звезды ночью сияют, тем холоднее будет остаток декабря.

Синицы громко поют - скоро морозы усилятся.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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