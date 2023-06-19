Народный праздник 20 июня известен под названиями Федот Урожайник, Федот Страж, Навозница.

Православная церковь 20 июня чтит память священномученика Феодота Анкирского. Этот святой помогал прелюбодеям и блудникам раскаяться в своих грехах и прийти к истинной вере. Считается, что в Федотов день такие люди могут получить прощение от святого, если искренне попросят прощения. Поэтому 20 июня блудники каялись в своих грехах.

Наши предки посвящали народный праздник 20 июня работе в поле. Сеяли рожь и пшеницу, одновременно молясь святому Федоту о хорошем урожае. Если в день Федота пошел дождь, то это было плохой приметой для урожая. Но хорошей приметой считалось, если дождило в следующие дни.

По давним приметам, земля 20 июня особенно хорошо принимает любые удобрения и подкормки. Если внести навоз на участке в этот народный праздник, то огромный урожай вам обеспечен.

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По давним приметам, русалки и водяные боятся святого Феодота и прячутся от него поглубже на дне. Поэтому сегодняшний народный праздник считается удачным для ловли рыбы, плавания и купания, а также стирки одежды в родниковой воде.

Рожденные 20 июня люди по характеру очень нетерпливые и неусидчивые. У них слабая сила воли. Зато оптимизма и дружелюбия им не занимать. Эти люди хороши в творчестве и спорте, а также очень любят животных.

Что нельзя делать 20 июня

В праздник 20 июня нельзя обрезать волосы, иначе лишитесь своего здоровья. Также в этот праздник нельзя стричь детей. Ещё одна давняя примета гласит, что женщинам сегодня нельзя ходить с распущенными волосами, чтобы в будущем не лишиться своих кос.

Также женщинам сегодня нельзя спорить со свекровью даже по мелочам, иначе отношения с мамой мужа испортятся надолго.

Нельзя делиться планами и мечтами, иначе ничего не сбудется.

Рыбакам первую пойманную рыбу нужно отпустить, чтобы был хороший урожай.

Приметы погоды 20 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождь на Федота предвещает плохой урожай зерна и худобу домашнего скота.

Пауки активно плетут паутину - к жаркой и ясной погоде.

Если появилось много бабочек и стрекоз, то на пасеках уродится много пчел.

Гром 20 июня гремит - к затяжному ненастью. Но если после грозы появилась радуга, то скоро погода улучшится.

Если птицы в ясный день ищут укрытия, то скоро погода испортится.

Дым от костра стелется над землей - к ветреной и мокрой погоде.

Если посреди дня закрылись полевые цветки и водяные лилии, то скоро стоит ожидать дождя.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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