Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 20 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

20 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Игнатия Богоносца. В народном календаре - Игнатьев день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 20 декабря (2 января по старому стилю) - день памяти святого Игнатия Антиохийского, которого прозвали Богоносцем.

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О святом Игнатии известно немного. Предположительно, он родился в Антиохии в I веке, сам был сирийцем и учеником Иоанна Богослова - от него Игнатий получил глубокие знания во многих науках. Свое прозвище - Богоносец - Игнатий получил потому, что Иисус взял его младенцем на руки. Есть и другая версия: Игнатий получил прозвище, потому что был "носителем Божественного духа". Позже святой стал одним из самых известных крупных христианских писателей - его считают автором посланий живущим в Эфесе, Магнезии, Траллии, Филадельфии, Смирне и Риме.

После того, как апостол Петр покинул пост епископа Антиохии, его занял Игнатий. Но во времена правления императора Траяна епископ попал под гонения - его сослали в Рим, где заставляли отречься от веры, а после бросили на растерзание львам. Мощи святого находятся в храме святого Климента, в Риме.

Какой церковный праздник 20 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Амвросия Медиоланского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 декабря

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшие дни, а также будущее лето:

если в этот день идет мокрый снег - лето будет дождливым, а если стоит ясная погода - засушливым;

солнце в дымке - жди пургу;

собаки и коты валяются в снегу - тоже к пурге;

паук плетет в доме паутину - завтра будет погожий день;

громко каркают вороны - к мокрому снегу.

В народе 20 декабря - праздник Игнатьев день. Его прозвали "яблочный" - сегодня полагается стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 20 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, сквернословия, лени, зависти. Нельзя мстить, отказывать в помощи людям или животным, нарушать правила поста. Ранее, для тех, кто постится, мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит брать и давать деньги взаймы - иначе год без денег просидишь. Есть и еще одно суеверие: в этот день, говорят, лучше не покупать обувь - чтобы не сократить себе жизнь.

Что можно делать 20 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому. Игнатия Богоносца просят защитить от сглаза и зла, об удаче в делах, семейном благополучим, а также помощи людям, которые отступились от веры. Считается также, что Игнатий оберегает дом - святому молятся, прося защитить жилище от всякой напасти.

По народным поверьям в этот день следует обойти вокруг своего дома с иконой в руках, а затем поклониться ему - считается, что это помогает защитить его от зла, стихийных бедствий и голода.

Кто отмечает день ангела 20 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Игнатий, Даниил.

По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Григория, Евгения, Екатерины, Ивана, Марка, Михаила.

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