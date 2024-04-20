Узнайте, какой сегодня церковный праздник, приметы и памятные события в мире.

20 апреля в мире отмечается День поисков смысла жизни, День охоты на королевского кракозябра, День китайского языка, Международный день климатической фантастики. 20 апреля - 110-й день года (111-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 255 дней.

Какой праздник 20 апреля в разных странах

Праздник 20 апреля наступает в каждом государстве Земного шара - в некоторых странах это шутливые торжество, но кое-где достаточно серьезные. Посмотрите, что отмечают сегодня в разных уголках планеты:

День каннабиса, День картошки фри с сыром Чеддер, День перевернутого ананасового пирога, День двойников, День признания волонтера - США

День сирот - Индия

День почтовой службы - Япония

День потребителя - Индонезия

Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то жители нашей страны отмечают день окружающей среды. Это означает, что именно 20 апреля можно и нужно беречь природу и всячески способствовать ее надлежащему состоянию.

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Памятные события в истории 20 апреля

1770 - Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия).

1777 - принята первая конституция штата Нью-Йорк.

1841 - публикация первого в истории литературы детективного рассказа - "Убийство на улице Морг" американского писателя Эдгара Алана По.

1865 - впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1871 - между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии.

1902 - супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

1910 - комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1935 - стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу "Your Lucky Strike Hit Parade", на американском радио появился первый в мире хит-парад.

1940 - в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1968 - в датском городке Таструп группа "Deep Purple" впервые выступила с концертом.

1992 - на стадионе "Уэмбли" состоялся концерт, посвящённый памяти Фредди Меркьюри.

2001 - Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

2001 - впервые за всю историю британской рок-музыки, музыкант (Пол Маккартни) стал миллиардером.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые отмечают праздники по старому календарю, будут молиться иконе Божией Матери Византийской, а также встретят дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Гeopгия, митpoпoлитa Митилeнcкoгo и дeнь памяти святых мучеников Ρуфинa и Акилины. Православные, перешедшие на календарь ПЦУ, отметят 20 апреля день памяти преподобного Феодора Трихины.

Что можно и нельзя делать 20 апреля - приметы и запреты

Народные приметы на сегодня гласят, что в эту дату категорически нельзя смотреть в окно - наши предки верили, что с наступлением темноты в дом может "постучаться" нечисть. Если вы ее увидите, то потеряете здоровье и благополучие. По той же причине сегодня нельзя смотреть в чужие окна - заберете проблемы и несчастья других людей.

Народные приметы о погоде на 20 апреля:

очень звездное небо ночью - к хорошему урожаю грибов;

много уток возле водоемов - лето будет сухим;

холодно, но солнечно - урожай хлеба и гречихи окажется богатым;

по небу плывут кучевые облака - в ближайшие дни будет солнечная погода.

Если 20 апреля вы собираетесь идти на рыбалку, возьмите с собой пучок полыни - согласно народным поверьям, этот ритуал поможет отпугнуть русалок и не даст им навредить рыбаку.

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