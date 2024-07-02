В эту дату отмечается День сюрпризов и Всемирный день собаки.

Праздник 2 июля - День сюрпризов, Всемирный день собаки, Всемирный день НЛО, День малинового чизкейка, Международный день спортивного журналиста.

2 июля - 183-й день года (184-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 182 дня.

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Какой сегодня праздник в мире и в Украине

2 июля праздник отмечается в разных странах, у каждого государства он свой. Посмотрите, что именно встречают в эту дату люди:

День пожарного дикой природы, День специальных мест отдыха для инвалидов, День свободы от страха публичных выступлений, День "Я забыл" - США .

. День единства - Замбия .

. День принятия государственного герба - Узбекистан .

. День независимости штата Баия - Бразилия .

. День работников полиции - Азербайджан .

. День дипломатической службы - Казахстан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных дат, поэтому можно присоединиться к празднованию любого международного торжества.

Важные события в истории 2 июля

1859 - первый в Америке дальний полёт на аэростате осуществили Джон С. Уайз, Джон Ли Маунтэн и О. А. Гейджер. Они пролетели 1800 км от Сет-Луиса до Хендерсона (штат Нью-Йорк).

1900 - первый полёт дирижабля конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина модели LZ-1.

1918 - Гетман Скоропадский ввёл украинское гражданство.

1924 - создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1932 - создана Донецкая область со столицей в Артёмовске.

1976 - создана Донецкая область со столицей в Артёмовске.

1993 - в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов.

2000 - финал чемпионата Европы по футболу 2000: в Роттердаме сборная Франции обыграла сборную Италии со счётом 2:1

2009 - Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 2 июля праздник - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси, Охтырской и Пожайской икон Божией Матери. По старому стилю празднуют дeнь пaмяти cвятoгo aпocтoлa Иуды Иaкoвлeвa, бpaтa Гocпoдня и дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Зocимы Aпoллoниaдcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 июля

Приметы гласят, что в эту дату пчелы собирают пыльцу с растений, заносят мед и заливают соты. В старину считалось, что пчел не стоит беспокоить в этот период. Пасечники обязательно размещали пустые ульи, чтобы никто из посторонних не мог понять, сколько пчел на самом деле. Примета гласит, что если посчитать насекомых, то они переведутся.

Народные приметы о погоде 2 июля:

дождь в первой половине дня - погода испортится;

к вечеру исчезли облака - следующие дни будут ясными;

пчелы летят к ульям кучно - к дождю.

Категорически запрещено в эту дату одалживать деньги и давать их кому-то - испортятся отношения с человеком. Нельзя мыслить негативно и злиться, так как это может привести к упадку энергии. Лучше 2 июля не есть мясо, иначе будут проблемы со здоровьем.

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