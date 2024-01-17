Народный праздник 18 января известен под названиями Афанасий Ломонос, Афанасьев день, Крещенский сочельник.

Православная церковь Украины 18 января по новому стилю чтит епископа Афанасия Великого. По старому стилю 18 января отмечают Крещенский сочельник - канун Крещения Господнего.

В народный праздник 18 января наступают самые лютые морозы в году, которые называют крещенскими. Этот день считался половиной зимы. Крестьяне опасались низких температур и заморозков, но одновременно радовались, что половина тяжелого периода уже позади. В этот день из дома без необходимости не выходили, опасаясь болезней и нечисти.

По старому стилю в этот народный праздник отмечали Крещенский сочельник, в который соблюдали строгий пост. На целый день отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц. Главное обрядовое блюдо этого дня - голодная кутья на узваре. Считалось, что каждый член семьи должен съесть хотя бы по ложке кутьи, и тогда семья целый год болеть не будет.

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На Крещенский сочельник принято освящать в церкви воду и забирать её домой, а также святить домашние колодцы. По народным верованиям, крещенская вода обладает целебными свойствами и может снимать порчу.

У молодежи продолжался свадебный период. В Киевской Руси юноши во второй половине января ходили свататься к родителям возлюбленной. В целом праздник 18 января считается удачным для свадьбы - такой брак будет счастливым.

18 января - удачный день для магических ритуалов. Гадания на Крещение могут раскрыть девушке, кто будет её женихом.

18 января - знак Зодиака

Рожденные 18 января люди по знаку Зодиака - Козероги. Именинники этого дня по характеру ответственные и работящие. Не боятся брать на себя ответственность. Отличаются спокойным и тихим нравом, но и обижать себя не позволят. Они склонны скрывать личную жизнь от малознакомых людей и не любят сплетничать о себе. У рожденных 18 января людей дома всегда уютно.

Что нельзя делать 18 января

В этот день не стоит убирать в доме, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать и сушить одежду.

Не стоит вспоминать старые обиды и начинать ссоры с близкими, иначе в будущем отношения испортятся.

Освященную к Крещению воду нельзя смешивать с обычной. Возле святой воды нельзя ссориться, кричать на других людей, произносить оскорбления и матерные слова.

Не давайте и не берите деньги в взаймы, иначе в этом году будете иметь много долгов.

Неудачный день для переезда и новоселья - на новом месте будет много проблем.

Вечером нельзя гулять далеко от домов и населенных пунктов, заходить вглубь леса, ходить на речку. Высок риск заблудиться или столкнуться с нечистью.

Приметы погоды 18 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Петухи поют раньше, чем обычно - погода скоро резко изменится.

Снегопад 18 января - хорошая примета, которая предвещает большой урожай меда и орехов в этом году.

Безоблачное небо в этот день предвещает раннюю весну.

С крыш падают сосульки - скоро потеплеет.

Оттепель 18 января предвещает ненастное и неурожайное лето.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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