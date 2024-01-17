Православная церковь Украины 18 января по новому стилю чтит епископа Афанасия Великого. По старому стилю 18 января отмечают Крещенский сочельник - канун Крещения Господнего.
В народный праздник 18 января наступают самые лютые морозы в году, которые называют крещенскими. Этот день считался половиной зимы. Крестьяне опасались низких температур и заморозков, но одновременно радовались, что половина тяжелого периода уже позади. В этот день из дома без необходимости не выходили, опасаясь болезней и нечисти.
По старому стилю в этот народный праздник отмечали Крещенский сочельник, в который соблюдали строгий пост. На целый день отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц. Главное обрядовое блюдо этого дня - голодная кутья на узваре. Считалось, что каждый член семьи должен съесть хотя бы по ложке кутьи, и тогда семья целый год болеть не будет.
На Крещенский сочельник принято освящать в церкви воду и забирать её домой, а также святить домашние колодцы. По народным верованиям, крещенская вода обладает целебными свойствами и может снимать порчу.
У молодежи продолжался свадебный период. В Киевской Руси юноши во второй половине января ходили свататься к родителям возлюбленной. В целом праздник 18 января считается удачным для свадьбы - такой брак будет счастливым.
18 января - удачный день для магических ритуалов. Гадания на Крещение могут раскрыть девушке, кто будет её женихом.
18 января - знак Зодиака
Рожденные 18 января люди по знаку Зодиака - Козероги. Именинники этого дня по характеру ответственные и работящие. Не боятся брать на себя ответственность. Отличаются спокойным и тихим нравом, но и обижать себя не позволят. Они склонны скрывать личную жизнь от малознакомых людей и не любят сплетничать о себе. У рожденных 18 января людей дома всегда уютно.
Что нельзя делать 18 января
В этот день не стоит убирать в доме, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать и сушить одежду.
Не стоит вспоминать старые обиды и начинать ссоры с близкими, иначе в будущем отношения испортятся.
Освященную к Крещению воду нельзя смешивать с обычной. Возле святой воды нельзя ссориться, кричать на других людей, произносить оскорбления и матерные слова.
Не давайте и не берите деньги в взаймы, иначе в этом году будете иметь много долгов.
Неудачный день для переезда и новоселья - на новом месте будет много проблем.
Вечером нельзя гулять далеко от домов и населенных пунктов, заходить вглубь леса, ходить на речку. Высок риск заблудиться или столкнуться с нечистью.
Приметы погоды 18 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Петухи поют раньше, чем обычно - погода скоро резко изменится.
- Снегопад 18 января - хорошая примета, которая предвещает большой урожай меда и орехов в этом году.
- Безоблачное небо в этот день предвещает раннюю весну.
- С крыш падают сосульки - скоро потеплеет.
- Оттепель 18 января предвещает ненастное и неурожайное лето.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.