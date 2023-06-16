Народный праздник 16 июня известен под названиями Лукьян-ветряк, Лука Ветряник.

16 июня православная церковь чтит память святого мученика Лукиллиана Никомидийского, Клавдия и Павла, а также мученицы Павлы. Наши предки связывали день Луки с ухудшением погоды. Верили, что в этот день люди ещё страдают от последних за лето заморозков и промозглого ветра, после чего погода уже улучшится.

Если в Лукьянов день шел дождь или гроза, либо дул мощный ветер, то на огороде в этот день наши предки не работали. Считалось, что непогода в народный праздник сегодня, 16 июня, вредит молодым посевам и лишает их урожая.

Праздник 16 июня, по давним приметам, хорошо подходит для выкапывания колодца. Также в эту дату можно собирать родниковую воду.

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Рожденные 16 июня люди очень переменчивые и непостоянные. Они часто меняют жилье, хобби и вторых половинок на протяжении жизни. Довольно нерешительные, не любят брать на себя ответственность, легко поддаются вредным привычкам. При этом обладают творческим воображением и нестандартным мышлением. С ними всегда очень интересно.

Что нельзя делать 16 июня

Многие запреты в сегодняшний народный праздник связаны с ветром. Сегодня нельзя:

идти против ветра;

делиться своими планами и мечтами на улице, иначе они не сбудутся;

доставать и пересчитывать деньги на ветру;

покупать дорогие покупки, иначе "выбросите деньги на ветер";

рассказывать свои секреты, иначе они станут известны всем.

Также сегодня нельзя рассказывать свои хорошие сны, иначе они точно не сбудутся.

Приметы погоды 16 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если дует южный ветер, то зерно в этом году уродится.

Дождь или гроза в этот день предвещают плохой урожай в этом году.

Много росы утром на траве - к хорошему урожаю льна и конопли.

Если утром туман над водой стелется, то погода будет солнечной.

Много пчел днем летает - к жаркой и ясной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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