В эту дату отмечается Международный день прогулки и Праздник мужских недостатков.

Праздник 15 июня - Международный день прогулки, Праздник мужских недостатков, Всемирный день ветра, Всемирный день мартини, День придумывания новых созвездий, Международный день серфинга, Всемирный день пожертвований, Всемирный день жонглирования.

15 июня - 166-й день года (167-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 199 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

15 июня праздник отмечается в разных государствах - посмотрите, что сегодня встречают люди по всей планете:

Видео дня

День государственности штата Арканзас, День американского гражданства, День электричества, День конкурса криков, День омара, День силы улыбки, День фотографии природы, День чернослива, День справедливости для дворников - США .

. День инженера - Италия .

. День сельского хозяйства - Южная Корея.

День посадки деревьев - Коста-Рика.

Фестиваль "Санно-мацури" - Япония .

. День государственного флага - Армения .

. День пива, День рождения монарха - Великобритания .

. День национального спасения - Азербайджан .

. День флага, День воссоединения - Дания .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных торжеств. По желанию можно присоединиться к празднованию любого международного торжества.

Важные события в истории 15 июня

313 - римский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.

1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

1616 - открылась первая в Канаде школа для индейцев.

1667 - французский врач Жан-Батист Дени произвёл первое в мире успешное переливание крови. 15-летнему юноше он перелил около 12 унций крови ягнёнка.

1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1836 - Арканзас стал 25-м штатом США.

1878 - в США сделана первая попытка производства подобия фильма (12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе).

1920 - по результатам плебисцита Германия передала Северный Шлезвиг Дании.

1924 - компания "Форд" произвела свой 10-миллионный автомобиль.

1933 - Англия выплатила последнюю символическую сумму в счёт погашения долгов перед США времён Первой мировой войны.

1954 - учреждение УЕФА.

1988 - Верховный Совет Армении потребовал присоединения Карабаха.

1992 - в Трентоне (Нью-Джерси) вице-президент США Дэн Куэйл "сел в лужу", проводя показательный урок в начальной школе и неправильно написав слово "potato" (картофель).

1999 - в Бельгии запрещена продажа "Кока-Колы" из-за повышенного уровня химикатов в ней.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю ПЦУ православные верующие отмечают 15 июня день памяти пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского. По старому стилю христиане встречают Пpaздник Киeвo-Бpaтcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Дeнь пaмяти вeликoмучeникa Иoaннa Нoвoгo, Coчaвcкoгo и Дeнь пaмяти cвятитeля Никифopa, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 15 июня

В старину 15 июня поздравляли молодоженов - пары, которые в текущем связали себя брачными узами. Принято было собираться компанией молодых людей, наряжаться и идти по селу с песнями и танцами. Если они стучали в дом, где нет молодых, то хозяева должны были "откупиться" трехкратными поцелуями и вареными яйцами, а если молодые находились, то их поздравляли песнями, танцами и цветами.

Народные приметы о погоде 15 июня:

ночью и утром тепло и тихо - такая же погода будет и в ближайшие дни;

сильный ветер 15 июня - будет дождь;

соловей поет всю ночь - осадков не предвидится.

Категорически запрещают приметы на 15 июня подметать, мыть полы и проводить генеральную уборку. Считается, что сегодня такими действиями можно прогнать удачу из дома. Кроме того, нельзя устраиваться на новую работу, заключать сделки и договора - счастья новое место не принесет.

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