Народный праздник 13 ноября известен под названиями Златоуст, Иванов день, Спиридон и Никодим, Юровая.

Православная церковь Украины 13 ноября по новому стилю чтит память Константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста.

Наши предки в народный праздник 13 ноября имели необычную традицию - лепили вручную вареники и пельмени. На улице уже становилось холодно и сыро, дороги из-за грязи становились непроходимыми, а сельскохозяйственные работы закончились. Людям нечем было заняться на улице, поэтому они лепили вареники и пельмени всей семьей. Часть изделий сразу варили и съедали, а остальное замораживали на зиму.

Популярны у украинцев были гадания на варениках. Во время лепки вареников добавляли особые начинки, которые символизировали разные вещи. Например, соль - горечь, сахар - радость, монетка - богатство, горох - отдых, огурец - здоровье. Кому какая начинка достанется, такая судьба и будет у человека.

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В праздник 13 ноября на улицу люди старались не выходить. Считали, что в эту дату на улице дуют сильные ветра, которые могут принести болезнь человеку и продуть спину. По давнему верованию в день Златоуста все растения прекращают расти и впадают в спячку.

По старому стилю церковь 13 ноября вспоминает иноков Киево-Печерского монастыря Спиридона и Никодима. Этот народный праздник издавна считается удачным для охотников и рыбаков. А владельцы курей в этот день резали птиц на мясо. Для крепкого здоровья в эту дату нужно съесть блюдо из курицы или выпить куриный бульон.

13 ноября - знак Зодиака

Рожденный 13 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. У именинников этого дня хорошо получается всё, за что они берутся. Они очень честные и всегда стараются сдержать обещания. Имеют хорошую память и богатое воображение. Рожденные 13 ноября люди склонны к поспешным выводам и додумыванию чужих мыслей.

Что нельзя делать 13 ноября

Без надобности в этот день нежелательно выходить из дома.

Неудачный день для трудоустройства и поиска новой работы. Также в этот день не стоит спорить с коллегами, иначе отношения будут испорчены надолго.

Не дарите и не принимайте в подарок обувь и нижнее белье в этот день. Если вам преподнесли такой подарок, то дайте дарителю символическую плату.

Хороший сон в ночь с 13 на 14 ноября лучше никому не рассказывать, иначе он не сбудется. А о кошмаре лучше наоборот рассказать.

Приметы погоды 13 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

Иней и дождь в этот день предвещают хороший урожай в следующем году.

Вороны громко каркают - к оттепели.

Дым от костра стелется над землей - к потеплению, поднимается вверх - к морозам.

Если у рыбака в улове вся рыба мелкая, то зима будет теплой и мокрой.

Ясная и солнечная погода предвещает похолодание и дожди в ближайшие дни.

Важно помнить что в наши дни климат значительно изменился, и некоторые давние погодные приметы для нас уже не актуальны.

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