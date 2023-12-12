Православная церковь Украины 13 декабря по новому стилю вспоминает память святых мучеников Евстратия, Авксентия и Ореста. Наши предки по погоде в этот народный праздник определяли, каким будет январь. Если день морозный и снежный, то и первый месяц следующего года таким будет.
Праздник 13 декабря называли Ведьмины посиделки. Люди верили, что в эту дату ведьмы и колдуньи собираются на вече, а вместе с собой приносят метели и ветра. Крестьяне опасались, что ведьмы могут украсть или замучить скотину, поэтому не выпускали домашних животных.
Народный праздник 13 декабря считается удачным для свадьбы, любовных дел, свиданий. У девушек в эту дату успешно проходят гадания на женихов, хотя церковь такие ритуалы не одобряет.
По старому календарю 13 декабря чтили одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. В день Андрея Первозванного у украинцев принято гадать на судьбу и на суженых. По современному календарю этот праздник теперь будут отмечать 30 ноября.
Среди украинской молодежи в Андреев день были популярны Андреевский вечорницы. Девушки в этот день готовили вареники и голубцы, а также пекли печенье в форме колеса. Такие коржики называли "калиты". Калиты подвешивали к потолку. Юноши подпрыгивали и пытались откусить кусок печенья.
13 декабря - знак Зодиака
Рожденный 13 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру энергичные, решительные и весьма эгоистичные. У них много талантов и развитый ум, и они знают об этом. Рожденные 13 декабря люди постоянно изучают что-то новое. Не склонны к риску и авантюрам, не любят перемены. Они скорее пойдут по более длинному, но проверенному пути.
Что нельзя делать 13 декабря
Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты и рыбу, поскольку продолжается Рождественский пост. Также запрещены шумные многолюдные гуляния и злоупотребление алкоголем.
В этот день строго запрещено ругаться матом, иначе привлечете негатив в свою жизнь.
Нельзя выпускать на улицу без присмотра домашний скот, иначе животным может навредить нечисть.
Не стоит жаловаться на судьбу, болезни и проблемы в этот день, чтобы ситуация не ухудшилась.
Приметы погоды 13 декабря
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Ясный и морозный день предвещает скорое похолодание.
- Выпавший в этот день снег не растает до Нового года.
- Облака плывут низко и быстро - к порывистому холодному ветру.
- Если кошка много умывается, то погода будет ясной и морозной.
- Какая погода сегодня, таким будет январь.
- Солнце садится в облака - к усилению снегопадов.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.