Народный праздник 13 декабря известен под названиями Евстратиев день, Ведьмины посиделки, Андрей Первозванный, Андрей Зимний, Андреев день.

Православная церковь Украины 13 декабря по новому стилю вспоминает память святых мучеников Евстратия, Авксентия и Ореста. Наши предки по погоде в этот народный праздник определяли, каким будет январь. Если день морозный и снежный, то и первый месяц следующего года таким будет.

Праздник 13 декабря называли Ведьмины посиделки. Люди верили, что в эту дату ведьмы и колдуньи собираются на вече, а вместе с собой приносят метели и ветра. Крестьяне опасались, что ведьмы могут украсть или замучить скотину, поэтому не выпускали домашних животных.

Народный праздник 13 декабря считается удачным для свадьбы, любовных дел, свиданий. У девушек в эту дату успешно проходят гадания на женихов, хотя церковь такие ритуалы не одобряет.

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По старому календарю 13 декабря чтили одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. В день Андрея Первозванного у украинцев принято гадать на судьбу и на суженых. По современному календарю этот праздник теперь будут отмечать 30 ноября.

Среди украинской молодежи в Андреев день были популярны Андреевский вечорницы. Девушки в этот день готовили вареники и голубцы, а также пекли печенье в форме колеса. Такие коржики называли "калиты". Калиты подвешивали к потолку. Юноши подпрыгивали и пытались откусить кусок печенья.

13 декабря - знак Зодиака

Рожденный 13 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру энергичные, решительные и весьма эгоистичные. У них много талантов и развитый ум, и они знают об этом. Рожденные 13 декабря люди постоянно изучают что-то новое. Не склонны к риску и авантюрам, не любят перемены. Они скорее пойдут по более длинному, но проверенному пути.

Что нельзя делать 13 декабря

Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты и рыбу, поскольку продолжается Рождественский пост. Также запрещены шумные многолюдные гуляния и злоупотребление алкоголем.

В этот день строго запрещено ругаться матом, иначе привлечете негатив в свою жизнь.

Нельзя выпускать на улицу без присмотра домашний скот, иначе животным может навредить нечисть.

Не стоит жаловаться на судьбу, болезни и проблемы в этот день, чтобы ситуация не ухудшилась.

Приметы погоды 13 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясный и морозный день предвещает скорое похолодание.

Выпавший в этот день снег не растает до Нового года.

Облака плывут низко и быстро - к порывистому холодному ветру.

Если кошка много умывается, то погода будет ясной и морозной.

Какая погода сегодня, таким будет январь.

Солнце садится в облака - к усилению снегопадов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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