Праздник 13 декабря - День Андрея Первозванного, по новому церковному календарю отмечаем в ноябре.

День Андрея Первозванного - праздник, который отмечают в честь одного из двенадцати апостолов Христа. Кем был святой, когда его день памяти выпадает по новому стилю, что заведено делать в это время, а что запрещено - рассказываем в материале.

Кто такой Андрей Первозванный

Андрей родился в Галилее, в городе Вифсаиде, в начале I века, в семье рыбака. С юного возраста мальчик решил, что посвятит жизнь служению Богу и потому не женился. Однажды он услышал о том, что Иоанн Предтеча на реке Иордан проповедует о приходе Мессии. Андрей оставил родные края и отправился к Иоанну и вскоре стал его учеником. В веру Андрей также привел своего брата Симеона - он стал апостолом Петром.

Согласно преданию, Андрей был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа, поэтому его и назвали - Первозванный. Также святой следовал за Иисусом до последних дней, был свидетелем Воскресения и Вознесения Христова.

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После Воскресения Христа на всех апостолов снизошел Святой Дух, и они обрели способности исцелять людей от тяжелых недугов и проповедовать на разных языках. Андрею Первозванному выпал жребий проповедовать в языческих странах: он преодолел Босфор, дошел до Киева и Новгорода. Но когда вернулся к язычникам, то был распят на кресте. Мощи апостола перенесли в Константинополь, а позже - в Италию.

Когда День Андрея Первозванного

с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Это значит, что даты всех непереходящих праздников (фиксированные) сместились на 13 дней раньше. Таким образом, 13 декабря праздник Андрея Первозванного по новому стилю теперь отмечают 30 ноября.

Андреев день - традиции праздника

В этот день верующие люди идут в храм, чтобы поставить свечу святому и помолиться. Андрея Первозванного считают покровителем моряков и рыбаков, поэтому молятся об их защите. Также святого просят о защите семьи, усилении веры и единстве людей, о счастливом браке и милосердии к окружающим.

В народном календаре 30 ноября - праздник Андреев день, или Андрей Осенний. По традиции нужно накрыть для семьи богатый стол, но так как сейчас идет Рождественский пост, то блюда должны быть постными. По народной традиции в этот день также гадают, хотя церковь этого не одобряет.

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

В праздник запрещается:

ругаться, особенно с родственниками;

шить, вышивать, вязать, ткать, прясть;

выполнять тяжелую работу по дому;

устраивать шумные застолья.

По народным приметам, в этот день особую силу набирает нечистая сила, поэтому не рекомендовалось без надобности даже выходить из дома. По этой же причине в дом не пускали гостей, даже хорошо знакомых людей - это считалось плохой приметой.

Гадания на Андрея Первозванного

День святого Андрея называют гадальным. В старину в это время люди слушали воду: подходили к колодцу, реке или озеру и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зимой не будет метелей и холодов, а если слышался шум или что-то вроде стонов - к морозам, потопам и бурям.

Также Андреев день считался временем, удачным для гаданий на женихов. Есть несколько способов погадать в этот день:

Одно из самых популярных - вечером нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного - так будут звать мужа.

За ужином незаметно отломать кусочек хлеба, положить под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". После этого во сне можно увидеть жениха.

Поставить под кровать миску с водой, под подушку положить зеркало, нож, мужскую шапку - считается, что эти предметы должны вызвать вещий сон.

Кроме этого, проводили в старину и еще один ритуал: сеяли в горшочек лен и читали над ним "Отче наш": девять раз стоя, девять раз на коленях и девять раз сидя. Потом говорили: "Святый Андрею, я на тебя лен сею, дай же мне знать, за кем я буду тот лен рвать". Горшочек ставили под кровать, а чтобы гадание сбылось, старались держать пост и избегали разговоров.

Ранее мы рассказывали, когда будет день святого Николая в 2023 году по новому церковному календарю.

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