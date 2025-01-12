С Днем дочери: красивые открытки и теплые пожелания ребенку

В Украине есть международный и всемирный день дочери.

Семья - это самое главное в жизни, а потому очень важно поздравлять своих родных с их праздниками. Это значительно укрепит отношения и поможет создать новые теплые воспоминания. Ближайший такой праздник - день дочери.

Когда день дочери в Украине

День дочери в Украине празднуют дважды в год. В частности, всемирный день дочери 2025 года приходится на 12 января. Однако украинцы чаще празднуют 25 апреля день дочери с международным статусом. Этот праздник пока не является официальным, но становится все более популярным.

Никто точно не знает, откуда взялся этот праздник, а потому нет каких-то устоявшихся традиций для него. Поэтому можно подобрать для своего ребенка какую-то безделушку, интересный подарок или просто отправить открытку с теплыми словами.

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День дочери - поздравления

Милое мое родное солнышко, поздравляю тебя с Днем дочери! Ты наполняешь мою жизнь радостью и больше всего я хочу, чтобы все у тебя было как можно лучше! Желаю тебе успехов и чтобы сбылись все мечты!

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Дорогая моя малышка, поздравляю тебя с прекрасным праздником - Днем дочери! Желаю тебе здоровья и неземного счастья! Пусть рядом с тобой всегда будут только добрые люди!

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Доченька, ты мое сердечко, желаю тебе нежности, тепла, чтобы все твои планы завершились победой! Пусть среди друзей всегда будут только надежные люди и ты никогда не знала горя! Я тебя очень люблю!

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Кровиночка моя, я желаю тогда всегда добиваться успеха во всех твоих делах и чтобы твоя жизнь была наполнена яркими красками! Твоя семья всегда будет на твоей стороне, чтобы не случилось! Мы тебя любим и рады, что ты у нас есть!

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