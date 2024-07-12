Праздник 12 июля - День фотографа, День святых Петра и Павла, Всемирный день жареного мяса, День следования по течению, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, Международная неделя гандбола, День разноцветных глаз, День бумажного пакета, День нового разговора.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 12 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июля
12 июля - 193-й день года (194-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 172 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
В этот день, 12 июля праздник отмечается во многих странах. Предлагаем узнать, какие именно торжества встречают сегодня:
- День пирога с пеканом, День благодарности коллекционерам автомобилей, День картофеля фри, День простоты, День "Ешь свое желе" - США.
- День аборигенов - Австралия.
- Фестиваль вина "Бычья кровь" - Венгрия.
- День хиджаба и целомудрия - Иран.
- День фьорда - Норвегия, Дания.
- День адвоката - Мексика.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких торжеств.
Важные события в истории 12 июля
- 1679 - английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.
- 1776 - из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.
- 1804 - в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
- 1862 - учреждена высшая военная награда США - Медаль Почёта.
- 1901 - в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.
- 1917 - в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.
- 1931 - во Франции открыт памятник мушкетёру д’Артаньяну.
- 1933 - Конгресс США ввёл значение МРОТ - минимального размера оплаты труда - 33 цента в час.
- 1950 - в Чехословакии принят закон, по которому все лица, которые выражали недовольство народно-демократическим строем, должны были помещаться в трудовые лагеря.
- 1962 - в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа The Rolling Stones.
- 2003 - в Калифорнии суд обязал тайваньскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребёнка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.
- 2009 - Президентом Литвы впервые стала женщина - Даля Грибаускайте.
- 2021 - в Европе начались наводнения, унесшие жизнь более 190 человек, в том числе более 150 человек в Германии.
Какой сегодня церковный праздник
12 июля православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти мучеников Прокла и Иллария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна. По старому стилю верующие встречают день Петра и Павла.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июля
Приметы гласят, что на Петровку (так называется праздник 12 июля) нужно молиться святым Петру и Павлу о защите рыбаков, а также о хорошем улове. В старину 12 июля устраивали ярмарки и народные гуляния. Сейчас из традиций осталась только необходимость увидеться с родственниками, а крестные отец и мать обязательно должны навестить своих крестников.
Народные приметы о погоде 12 июля:
- ясный день - весь год погода будет хорошей;
- идет дождь - такая же погода еще 40 дней будет;
- большая роса утром - день окажется жарким.
Христианам запрещено в эту дату ругаться и сквернословить, также нельзя обижаться. Женщинам лучше не заниматься рукоделием, ничего не шить и не вязать, иначе навлечете беды в семью.