В эту дату отмечается День фотографа и День святых Петра и Павла.

Праздник 12 июля - День фотографа, День святых Петра и Павла, Всемирный день жареного мяса, День следования по течению, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, Международная неделя гандбола, День разноцветных глаз, День бумажного пакета, День нового разговора.

12 июля - 193-й день года (194-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 172 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

В этот день, 12 июля праздник отмечается во многих странах. Предлагаем узнать, какие именно торжества встречают сегодня:

Видео дня

День пирога с пеканом, День благодарности коллекционерам автомобилей, День картофеля фри, День простоты, День "Ешь свое желе" - США .

. День аборигенов - Австралия .

. Фестиваль вина "Бычья кровь" - Венгрия .

. День хиджаба и целомудрия - Иран .

. День фьорда - Норвегия, Дания .

. День адвоката - Мексика .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких торжеств.

Важные события в истории 12 июля

1679 - английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1776 - из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 - в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1862 - учреждена высшая военная награда США - Медаль Почёта.

1901 - в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.

1917 - в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

1931 - во Франции открыт памятник мушкетёру д’Артаньяну.

1933 - Конгресс США ввёл значение МРОТ - минимального размера оплаты труда - 33 цента в час.

1950 - в Чехословакии принят закон, по которому все лица, которые выражали недовольство народно-демократическим строем, должны были помещаться в трудовые лагеря.

1962 - в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа The Rolling Stones.

2003 - в Калифорнии суд обязал тайваньскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребёнка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.

2009 - Президентом Литвы впервые стала женщина - Даля Грибаускайте.

2021 - в Европе начались наводнения, унесшие жизнь более 190 человек, в том числе более 150 человек в Германии.

Какой сегодня церковный праздник

12 июля православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти мучеников Прокла и Иллария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна. По старому стилю верующие встречают день Петра и Павла.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 12 июля

Приметы гласят, что на Петровку (так называется праздник 12 июля) нужно молиться святым Петру и Павлу о защите рыбаков, а также о хорошем улове. В старину 12 июля устраивали ярмарки и народные гуляния. Сейчас из традиций осталась только необходимость увидеться с родственниками, а крестные отец и мать обязательно должны навестить своих крестников.

Народные приметы о погоде 12 июля:

ясный день - весь год погода будет хорошей;

идет дождь - такая же погода еще 40 дней будет;

большая роса утром - день окажется жарким.

Христианам запрещено в эту дату ругаться и сквернословить, также нельзя обижаться. Женщинам лучше не заниматься рукоделием, ничего не шить и не вязать, иначе навлечете беды в семью.

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