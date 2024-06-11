Православная церковь Украины 11 июня по новому стилю чтит память апостолов от семидесяти Варфоломея и Варнавы, а также иконы Богоматери "Милостивая". По старому стилю в праздник чтили двух мучениц Феодосию Тирскую и Феодосию Константинопольскую.
В народный праздник 11 июня люди собирали сезонные ягоды - клубнику, землянику, раннюю вишню. Из них готовили выпечку, вареники и домашнюю консервацию, а также ели сырыми. Согласно верованиям, ягоды сегодня становятся вдвое полезными, поэтому для крепкого здоровья нужно съесть хотя бы горсть.
В этот день на поле и в лесу не собирали никакие травы и дикорастущие цветы. По народным верованиям, в праздник 11 июня нечисть ходит по земле и превращает целебные растения в ядовитые.
Сегодняшний день считается удачным для ухода за домашним скотом, выпаса, сбора яиц, покупки детенышей. Крестьяне в этот день кормили животных домашим печным хлебом, чтобы повысить их плодовитось и улучшить урожайность растений.
Девушки в этот народный праздник собирались с подругами и гадали на судьбу, желание и суженых. Гадания в этот день считаются такими же точными, как на Ивана Купала.
11 июня - знак Зодиака
Рожденный 11 июня по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, ответственные, практичные. Они не сбегают от ответственности и не боятся трудностей. В сложных ситуациях умеют сохранять хладнокровие. Рожденные 11 июня люди строгие к себе и редко бывают довольны достигнутым результатом.
Что нельзя делать 11 июня
Нельзя в этот день собирать травы и растущие из земли растения, ходить босиком по траве, а также рвать дикие цветы и ломать ветки, мусорить и в целом неуважительно относиться к природе.
Не стоит сегодня заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом и строительством, чинить инструменты, поднимать тяжелые вещи. Результат таких работ будет неудовлетворительным, а здоровье ухудшится.
Нельзя сегодня ссориться с родными, доказывать свою правоту, вспоминать прошлые обиды, иначе отношения надолго испортятся.
Материться сегодня - к проблемам со здоровьем.
Нельзя ругать животных, кричать на них, грубо и жестоко обращаться. К такому человеку его грубость вернется бумерангом.
Приметы погоды 11 июня
Существуют такие приме ты о погоде в этот день:
- Рожь пышно цветет - к большому урожаю зерна.
- Если день влажный, то в лесу можно найти много грибов.
- Прошел дождь с грозой - непогода задержится надолго.
- Пчелы не вылетают собирать нектар - скоро пойдет дождь.
- Ночь с 10 на 11 число теплая - к богатому урожаю овощей и фруктов в этом году.
- Утренний туман или сильная роса предвещают жаркий, солнечный день.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.