Народный праздник 11 июня известен под названиями Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник, Федосья Колосяница.

Православная церковь Украины 11 июня по новому стилю чтит память апостолов от семидесяти Варфоломея и Варнавы, а также иконы Богоматери "Милостивая". По старому стилю в праздник чтили двух мучениц Феодосию Тирскую и Феодосию Константинопольскую.

В народный праздник 11 июня люди собирали сезонные ягоды - клубнику, землянику, раннюю вишню. Из них готовили выпечку, вареники и домашнюю консервацию, а также ели сырыми. Согласно верованиям, ягоды сегодня становятся вдвое полезными, поэтому для крепкого здоровья нужно съесть хотя бы горсть.

В этот день на поле и в лесу не собирали никакие травы и дикорастущие цветы. По народным верованиям, в праздник 11 июня нечисть ходит по земле и превращает целебные растения в ядовитые.

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Сегодняшний день считается удачным для ухода за домашним скотом, выпаса, сбора яиц, покупки детенышей. Крестьяне в этот день кормили животных домашим печным хлебом, чтобы повысить их плодовитось и улучшить урожайность растений.

Девушки в этот народный праздник собирались с подругами и гадали на судьбу, желание и суженых. Гадания в этот день считаются такими же точными, как на Ивана Купала.

11 июня - знак Зодиака

Рожденный 11 июня по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, ответственные, практичные. Они не сбегают от ответственности и не боятся трудностей. В сложных ситуациях умеют сохранять хладнокровие. Рожденные 11 июня люди строгие к себе и редко бывают довольны достигнутым результатом.

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя в этот день собирать травы и растущие из земли растения, ходить босиком по траве, а также рвать дикие цветы и ломать ветки, мусорить и в целом неуважительно относиться к природе.

Не стоит сегодня заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом и строительством, чинить инструменты, поднимать тяжелые вещи. Результат таких работ будет неудовлетворительным, а здоровье ухудшится.

Нельзя сегодня ссориться с родными, доказывать свою правоту, вспоминать прошлые обиды, иначе отношения надолго испортятся.

Материться сегодня - к проблемам со здоровьем.

Нельзя ругать животных, кричать на них, грубо и жестоко обращаться. К такому человеку его грубость вернется бумерангом.

Приметы погоды 11 июня

Существуют такие приме ты о погоде в этот день:

Рожь пышно цветет - к большому урожаю зерна.

Если день влажный, то в лесу можно найти много грибов.

Прошел дождь с грозой - непогода задержится надолго.

Пчелы не вылетают собирать нектар - скоро пойдет дождь.

Ночь с 10 на 11 число теплая - к богатому урожаю овощей и фруктов в этом году.

Утренний туман или сильная роса предвещают жаркий, солнечный день.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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