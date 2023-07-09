Народный праздник 10 июля известен под названиями Самсонов день, Самсон-сеногной.

10 июля церковь чтит память римского священника Самсона Странноприимца, который помогал немощным и нищим. Считается, что в этот народный праздник обязательно нужно пожертвовать что-то нуждающимся людям, и тогда святой Самсон благословит такого человека.

В июле у крестьян начинался сенокос. Косить сено шли люди всех возрастов. Обычно на поле работали сразу всем селом, а затем поровну разделяли сено между всеми работниками. Те, кто не участвовал в сенокосе, могли не надеяться на помощь односельчан.

Со дня Самсона начинался период дождей и мокрой погоды. В праздник 10 июля старались как можно быстрее расправиться с сенокосом, пока не наступили дожди и сено не сгнило. Но и слишком рано косить было нельзя, поскольку травы должны впитать побольше солнечного света. Часто святому Самсону в этот день молились о том, чтобы он пока не посылал дожди.

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На Самсона было принято варить кашу из зерна нового урожая. Считалось, что такой ритуал поможет привлечь хороший урожай и сытость в дом. Кашей угощались всей семьей, начиная с самого взрослого члена семьи. Также в народный праздник 10 июля было принято приглашать домой путников и бедняков, и угощать их домашним блюдом.

День Самсона считается счастливым для крупного скота. 10 июля владельцы лошадей, коров и овец водили животных пить воду из источника, чтобы придать им здоровья и защитить от сглаза.

Рожденные 10 июля очень хозяйственные и аккуратные. У них есть талант к кулинарии, а также к кропотливой работе. Эти люди продумывают все дела до мелочей, но им трудно строить масштабные планы на долгие годы. Тяжело принимают критику и надолго вспоминают обиды.

Что нельзя делать 10 июля

Не очень удачный день для любовных дел, свадьбы, свиданий и любовных признаний.

В этот день не стоит обижаться на близких, а все конфликты постарайтесь разрешать без ссор, иначе гармонии в отношениях можно не ждать.

На улице 10 июля ни в коем случае нельзя ничего поднимать с земли, особенно деньги. Такие находки не принесут радости и пользы.

По давним приметам девушкам в этот день не стоит смотреть в зеркало, чтобы не испортить свою красоту.

Приметы погоды 10 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в Самсонов день пошел дождь, то ещё 4 недели будет влажно. А если весь день светит солнце, то ещё на протяжении месяца будет солнечно.

Пчелы стали злее - к сильной засухе.

Стрекозы громко шумят - к ухудшению погоды.

Если ясным днем закрылись цветки, то скоро сгустятся тучи.

Радуга появилась - к жаркой погоде с засушливым воздухом.

Ягоды на крыжовнике начали чернеть - скоро и зерно поспеет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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