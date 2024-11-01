Наши предки 1 ноября ухаживали за домашним хозяйством и провожали осень. Узнайте, какой сегодня праздник празднуют в народе и что запрещено делать.
Какой праздник 1 ноября отмечают в Украине
По новому стилю православные верующие в эту дату чтят чудотворцев Косьму и Дамиана Асийских и их мать Феодосию, а также священномучеников Иоанна и Якова. По старому календарю чествуют святого Садока и болгарского святого Иоанна Рыльского. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник 1 ноября отмечают христиане.
Чудотворцы Косьма и Дамиан считаются покровителями брака, ремесел и домашней птицы. Также эти святые при жизни славились своим бескорыстием и щедростью. Поэтому для их благословения люди старались не тратить много денег сегодня и помогать нуждающимся.
Также христиане в эту дату празднуют День всех святых, посвященный всем мученикам и праведникам в христианской истории.
В праздник сегодня крестьяне ухаживали за домашней птицей, утепляли курятник и покупали цыплят. Из куриного мяса готовили пироги, бульоны и колбасу. По народным приметам, блюда из курицы 1 ноября привлекут благополучие в дом.
Вечером в День Кузьмы и Дамиана девушки собирались на посиделки. Подруги пели и танцевали, обсуждали женихов, гадали на будущее.
1 ноября в народе считается последней в году датой, когда можно отмечать свадьбу. После этого брачный сезон заканчивается.
Кто родился 1 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру упрямые, самоуверенные, вспыльчивые. Любят поговорить, но не умеют слушать других и учиться на чужих ошибках. Для них очень важно быть авторитетом и доказать свою правоту. Эти люди отличаются нестандартным мышлением и творческим потенциалом.
Что нельзя делать 1 ноября
Не стоит делать дорогие покупки и тратить большие суммы денег. В противном случае начнутся проблемы с финансами.
Повышать голос в разговоре, оскорблять и унижать других, вспоминать старые обиды нельзя, иначе в будущем останетесь одинокими.
В праздник 1 ноября нельзя оставлять открытыми двери, окна и балкон, чтобы в дом не проникла нечисть.