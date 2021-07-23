Христианская церковь сегодня отмечает несколько важных дат.

Среди них - день памяти святителя Антония Печерского, который основал Киево-Печерскую лавру. В народе праздник прозвали “Антониев день” или “Антоний Громоносец”. Народный праздник 23 июля отмечается со времен наших предков.

Преподобный родился в 983 году близ Чернигова. С детства мечтал служить Богу, поэтому, достигнув нужного возраста, отбыл в Афон и принял монашеский постриг. Вскоре игумен отправил его обратно на родину, чтобы Антоний прославлял среди народа Слово Божие.

Юноша не смог найти в монастырях Киева той жизни, к которой привык в Афоне, поэтому основался в пещере и вел отшельнический образ жизни. Трудился, молился и совершал подвиги во имя Христа. К нему стали приходить люди - кто за помощью, а кто и с просьбой постричь их в монахи. Антоний делал это с удовольствием, в результате рядом с ним начали селиться люди. Так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Впоследствии над Дальней пещерой была выстроена небольшая церковь.

Читайте такжеИменинники 23 июля: кто празднует именины и какое имя дать ребенкуЧерез время число прихожан увеличилось настолько, что святую обитель назвали Печерской. Преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси.

За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Богородица также дала Антонию знания о смерти. Его погребли на 90-м году жизни, а мощи его остаются сокрытыми до сих пор.

Какой сегодня церковный праздник - Коневской иконы Божией Матери

Икона прославилась многими знамениями. В 1610 году, во времена нашествия шведов, образ перенесли из Конева в Новгородский монастырь. Там же ежегодно совершались празднования во имя Пресвятой Богородицы. В 1709 году икону вернули в Конев.

Праздник 23 июля - день памяти 45-ти мучеников в Никополе Армянском

Император Ликиний преследовал христиан и приказывал казнить всех, кто отрекается от языческих богов. Во время гонений в Никополе 45 человек решили открыто прийти к гонителям, исповедовать веру во Христа и принять мучения. Святых исповедников возглавляли Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александр, отличавшиеся своей добродетельной жизнью.

Их убеждали отречься от своей веры, но святители были непреклонны. За это их избили камнями, связали и бросили в темницу. Там христиане радовались и пели Давидовы псалмы. Святой Леонтий боялся, что его братья могут упасть духом из-за мучений, поэтому молил Бога о скором финале подвигов.

В один из дней в темницу явился Ангел и сказал, что мучения скоро закончатся. Стражники, видевшие его, уверовали во Христа. На следующий день император приказал убить верующих. Мучеников истязали, затем сожгли на костре и выбросили в реку.

Неравнодушные христиане нашли тела, собрали и сберегли. В тот час, когда была дана свобода Церкви Христовой, на том месте был воздвигнут храм имени 45-ти мучеников.

Приметы 23 июля

бабочек не видно - будет дождь;

пчелы громко жужжат и вылетают из улья - к жаре;

гулкие раскаты грома - к затяжному дождю;

гром слышен далеко - скоро дожди закончатся;

облака заволокли небо - будет сильный ветер.

Что можно делать 23 июля

В этот день можно готовить снасти и собираться на рыбалку.

Сны 23 июля, зачастую, вещие. Особенно, если утром стоит плохая погода.

Что сегодня нельзя делать

возиться с бельем - стирать, гладить или менять;

использовать расческу, на которой есть волосы, иначе можно облысеть;

смотреть в чужие окна, иначе можно забрать чужую судьбу;

врать, иначе будут проблемы с речевым аппаратом.

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Автор: Кристина Кащавцева