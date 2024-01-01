Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

2 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого папу Римского Сильвестра. В народном календаре - Сильвестров день. Рассказываем о его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 2 января по старому стилю.

2 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 января (15 января по старому стилю) - день памяти святого папы Римского Сильвестра.

Сильвестр жил на рубеже III-IV веков. Он родился в Риме, в семье христиан. Рано лишился отца, поэтому его воспитывал учитель, пресвитер Квирин. Когда Сильвестр достиг совершеннолетия, то стал помогать странникам. Это были времена гонений на христиан, но Сильвестр не побоялся и принял у себя святого исповедника епископа Тимофея. а после его мученической смерти похоронил его. За это Сильвестра схватили и судили, а затем бросили в тюрьму. Освободился он только после смерти градоначальника-язычника.

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Когда Сильвестру исполнилось 30, он стал священником, а через 15 лет его избрали епископом Римским. Папа Сильвестр управлял Римской Церковью более 20 лет. Умер в глубокой старости.

Существует легенда, по которой святителю Сильвестру удалось одолеть морское чудовище - Левиафана - и таким образом спасти человечество от конца света.

Праздник 2 января по старому стилю - день памяти святого Игнатия Богоносца. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 декабря.

О чем говорят приметы на 2 января

По приметам дня судят, каким будут лето и урожай:

мороз в этот день - лето будет жарким;

иней лежит на деревьях - к хорошему урожаю;

синички начали петь - к затяжным морозам.

В народном календаре 2 января - праздник Сильвестров день, Куриный день, день Кура и Курки. В это время принято наводить порядок в курятниках.

Что нельзя делать 2 января

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться с близкими и друзьями, осуждать кого-либо, сквернословить;

злоупотреблять спиртными напитками;

убирать.

По народным приметам, в этот день не разрешается есть курицу и яйца - счастье может упорхнуть из дома, а также стричь волосы - будут плохо расти. Считается также, что

Что можно делать 2 января

Святому Сильвестру молятся об укреплении веры, просят о дальнейшей жизни и мире на земле.

Этот день хорошо провести в кругу семьи, обычно принято собираться за общим столом и доедать все, что осталось после Нового года. Также в это время чистят курятники, чинят насесты и кормушки. В старину в этот день было популярно гадание на луке на погоду: следовало очистить 12 луковиц, посолить их и оставить до утра. Какая луковица по счету будет мокрой - такой месяц будет дождливым.

2 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марк, Сергей, Кузьма, Модест, Василий, Петр.

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