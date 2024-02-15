Какой церковный праздник отмечают 16 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

16 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святых Памфила пресвитера и 11 мучеников. В народе - праздник Памфил. Рассказываем о запретах и приметах дня и что отмечают в православной церкви 16 февраля по старому стилю.

16 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 февраля по новому церковному календарю - день памяти святых начала IV века Памфила пресвитера и 11 мучеников - Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

Памфил жил в III веке и был пресвитером в Кесарии Палестинской. В то время он был одним из самых больших богословов.

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Родился Памфил в Берите Финикийском, получил хорошее образование. Когда стал пресвитером, стал изучать христианскую литературу, а также собирать христианские письменные памятники и объяснять Священное Писание - ему удалось собрать библиотеку из 30 тысяч томов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.

Святому в его делах помогали Валент и Павел. Позже их всех по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана заключили в темницу, а с приходом преемника - казнили вместе с другими мучениками.

Праздник 16 февраля по старому стилю - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

О чем говорят приметы на 16 февраля

В народном календаре 16 февраля - праздник Памфил.

если в этот день слишком тепло - жди еще похолодание;

вороны раскаркались - похолодает;

сильный снегопад - к поздней весне.

Также считается, что если в этот день выпало много снега, то лето будет холодным и дождливым.

Что нельзя делать 16 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - это в первую очередь ругаться, иначе долго не сможете помириться. По народным приметам в этот день не следует одалживать деньги, шить и вязать.

Что можно делать 16 февраля

Святым мученикам, отдавшим свои жизни за веру в Господа, в этот день молятся обо всех нуждах, что тревожат человека. Святых просят о здоровье, исцелении и покровительстве.

16 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Илья, Даниил, Макар.

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