16 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святых Памфила пресвитера и 11 мучеников. В народе - праздник Памфил. Рассказываем о запретах и приметах дня и что отмечают в православной церкви 16 февраля по старому стилю.
16 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
16 февраля по новому церковному календарю - день памяти святых начала IV века Памфила пресвитера и 11 мучеников - Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.
Памфил жил в III веке и был пресвитером в Кесарии Палестинской. В то время он был одним из самых больших богословов.
Родился Памфил в Берите Финикийском, получил хорошее образование. Когда стал пресвитером, стал изучать христианскую литературу, а также собирать христианские письменные памятники и объяснять Священное Писание - ему удалось собрать библиотеку из 30 тысяч томов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.
Святому в его делах помогали Валент и Павел. Позже их всех по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана заключили в темницу, а с приходом преемника - казнили вместе с другими мучениками.
Праздник 16 февраля по старому стилю - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
О чем говорят приметы на 16 февраля
В народном календаре 16 февраля - праздник Памфил.
- если в этот день слишком тепло - жди еще похолодание;
- вороны раскаркались - похолодает;
- сильный снегопад - к поздней весне.
Также считается, что если в этот день выпало много снега, то лето будет холодным и дождливым.
Что нельзя делать 16 февраля
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - это в первую очередь ругаться, иначе долго не сможете помириться. По народным приметам в этот день не следует одалживать деньги, шить и вязать.
Что можно делать 16 февраля
Святым мученикам, отдавшим свои жизни за веру в Господа, в этот день молятся обо всех нуждах, что тревожат человека. Святых просят о здоровье, исцелении и покровительстве.
16 февраля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Илья, Даниил, Макар.