8 января - 8-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 357 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День вращения Земли, День распространения микробов радости, День узора из ромбов, День компьютерного набора.

В США - День ванны с пеной, День "Покажите и расскажите на работе", День зимнего ухода за кожей, День английской ириски, День наблюдения за мужчинами, День войны с бедностью, в Армении - День донора костного мозга, в Греции - Праздник женщин "Гинайкратия".

Памятные даты 8 января, годовщины и события

8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Прибор представлял собой пятикилограммовый шар из латуни, подвешенный к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было.

Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после негоТаким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. В два часа ночи 8 января Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко.

8 января 1957 года Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. Фишер - один из самых ярких шахматистов 20 века. Его шахматный талант проявился рано. В 13 лет он завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а 8 января 1957 года стал самым молодым чемпионом США. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером. Он постоянно был в центре внимания, причем не только благодаря феноменальным успехам, но и из-за своих сенсационных заявлений. "В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп - он неплохо играл в шахматы", - заявлял подросток.

Читайте такжеТри знака Зодиака сказочно разбогатеют в 2022 году - астрологиФишер выиграл чемпионат мира по шахматам в 1972 году, обыграв Бориса Спасского (СССР) в матче в Рейкьявике (Исландия), после чего перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях. В 1975 году Фишер выдвинул условия проведения матча на первенство мира, которые были сочтены ФИДЕ неприемлемыми. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и Фишер был лишен ФИДЕ звания чемпиона, а новым чемпионом мира стал советский гроссмейстер Анатолий Карпов, выигравший отборочный цикл претендентов. После утраты титула чемпиона мира Фишер стал затворником. В 1992 году он выиграл неофициальный матч-реванш у Спасского в Югославии, что привело к конфликту с правительством США и выдаче приказа на его арест.

Фишер переехал в Европу, затем в Южную Азию, в 2004 году был арестован в Японии и в течение нескольких месяцев содержался под стражей. В 2005 году получил исландский паспорт и гражданство в соответствии с особым актом Альтинга, разрешающим ему жить в Исландии, где и прожил до самой его смерти в 2008 году. Фишер внес немало долгосрочных вкладов в шахматы. В 1990-х годах он запатентовал модифицированную шахматную хронометражную систему, которая увеличивает время после каждого хода, а теперь является стандартной практикой в лучших турнирах и матчах. Он также изобрел Фишрандом, новый вариант шахмат, известный сегодня как шахматы-960.

В 1959 году в этот день Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.

В 2004 году был спущен на воду морской лайнер "Queen Mary 2", на тот момент - самое большое пассажирское судно в мире.

Какой сегодня церковный праздник

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя. В этот день также было принято чествовать повивальных бабок. Праздник в народе еще называли "День повитух", "Бабьи каши".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя покупать веревки - к беде. Еще нельзя заниматься физическим трудом - ребенок может родиться с физическими недостатками. Нельзя варить или пить кисель - к покойнику.

Приметы на 8 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вьюга и сильный мороз - к ненастному лету;

день солнечный - год будет урожайным;

сороки сильно галдят - к заморозкам.

Именины 8 января

Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила и Леонида.

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