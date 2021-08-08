8 августа - 220-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 145 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день кошек, День рождения холодильника, День "Счастье случается", Международный день бесконечности, Международный день альпинизма, Всемирный день офтальмологии, День созидания.

В Украине - День войск связи, День работников ветеринарной медицины, День строителя, в США - День доллара, Ночь сна под звёздами, День "Одень украшения своей мамы", День цуккини, День "Подложи немного кабачков на крыльцо соседа", в Чили - День шоколада, День детей, в Бразилии - День отца, в Туркменистане - День туркменской дыни, в Бутане - День независимости, в Тайване - День отца, в Германии - День мира в Аугсбурге, в Болгарии - День Военно-морского флота, в Танзании - День крестьян, День фермеров, в Испании - День Кантабрии, в Швеции - День поднятия флага в честь именин королевы Сильвии.

Памятные даты 8 августа, годовщины и события

В этот день в 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Хотя холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном, они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма "Дженерал электрик" наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: агрегат помещался в кухонном шкафу, но слишком громко шумел, и из-за того, что работала на газе, плохо пах, что было его главным недостатком.

Читайте такжеИменины 8 августа: какое имя дать ребенку и кто празднует именины сегодняВ 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого он очень быстро стал популярным в Америке. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки "Форд". Их называли "домашней фабрикой холода". В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы. До этого "советские" хозяйки обходились в основном кухонными ледниками, или погребами.

В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.

В 1944 году в Берлине восемь немецких офицеров, обвиненных в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршал фон Вицлебен, были повешены на басовых струнах рояля.

Читайте такжеУспение праведной Анны - история и обычаи праздник, что нельзя делать сегодняВ 1946 году два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.

В 1962 году в Германии была запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.

В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 августа чтит память священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: "Ермолай", "Марьев день".

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя работать, в том числе заниматься рукоделием. Также не давайте никому рабочие инструменты - отдадите здоровье и счастье.

Приметы на 8 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

мухи сильно кусают - к осадкам;

лягушки на берегу сидят - к скорому дождю;

радуга - к теплой погоде.

Именины 8 августа

Именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева