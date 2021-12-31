31 декабря - 365-й день года по Григорианскому календарю (последний день года). До конца года остается 0 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Канун Нового года, День принятия решения, День троп, усыпанных конфетти и блёстками, День медитации о мире на планете, День всеобщего часа мира, День без перерывов.

В США - День шампанского, Первая ночь, в Японии - Прощальное кипячение чайника в году "Дзеуягама", в Азербайджане - День солидарности азербайджанцев всего мира, в Кыргызстане - День работников таможенной службы, в Швейцарии - День восстановления республики, в Шотландии – Хогманай.

Памятные даты 31 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПоздравления с Новым годом для родителей: лучшие открытки и пожеланияЭтот день - исключительно новогодний, вероятно, поэтому он "отдыхает" от значимых событий, кроме, собственно, Нового года - светлого зимнего праздника, который на мгновение возвращает нас в детство, когда все ясно, просто и радостно. УНИАН желает всем исполнения заветных желаний, пусть ваши дома всегда будут полны теплом родных сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом. Желаем здоровья, благополучия, чудесного настроения и главное - мирного неба. С наступающим 2022 годом!

И все же без нескольких важных исторических дат не обойтись.

Так, в 1989 году был открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской, линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне "Кловская").

В 1992 году 31 декабря стало последним днем существования Чехословакии.

В 1999 году Борис Ельцин ушёл в отставку с поста президента Российской Федерации, назвав своим приемников Владимира Путина.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 декабря чтит память святителя Модеста. Другие названия праздника: "Модест", "Скотохранитель", "Покров скота". День этот отмечался мужскими братчинами с не очень крепкими напитками, посвященными святому Модесту - защитнику животных.

Что сегодня нельзя делать

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, проводить этот день в старой и грязной одежде, а также в неубранном доме. Еловые ветки, гирлянды и свечи защитят от нечистой силы и принесут в следующий год только самое лучшее.

Приметы на 31 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

каков Модест - таков и июнь;

снег при ходьбе не хрустит - скоро наступит потепление;

поля снегом не покрылись - год будет неурожайным.

Именины 31 декабря

Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.

Вас также могут заинтересовать новости: