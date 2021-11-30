30 ноября - 334-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 31 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день домашних животных, Международный день юбки, День вечной молодости, Международный день компьютерной безопасности (защиты информации), Всемирный день слонов "Слоноуин", День памяти жертв применения химического оружия, Международный день "Города за жизнь".

В Украине - День радиотехнических войск ВСУ, в Британии, США - Щедрый Вторник, в США - День осведомлённости о злоупотреблении метамфетамином, День штата Миссисипи, День мусса, День личного пространства, День банки для консервирования, в Шотландии - День святого апостола Андрея, в Йемене, Барбадосе - День независимости, в Израиле - День памяти еврейских беженцев из арабских стран, в Индии - День поста и духовных практик "Утпанна Экадаши", в ЮАР - День Регины Мунди, на Филиппинах - День Андреса Бонифасио, в Канаде - День осведомлённости о раке желудка, в Италии - Праздник Тосканы.

Памятные даты 30 ноября, годовщины и события

В 1609 году Галилео Галилей представил научному совету первую карту лунной поверхности.

Читайте такжеЦерковные праздники в декабре 2021: календарь православных торжествВ 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. Играли Шотландия и Англия, все закончилось ничьей.

В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это - первый задокументированный случай нанесения ущербу человеку внеземным объектом.

В 1982 году был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки - Thriller Майкла Джексона.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 ноября чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: "Григорий", "Никон", "Встреча Сивера", "Предзимье". Еще день называли "Зимоуказателем", так как он определял, какая будет погода наступающей зимой. В народе день также прозвали "Сивером", так как начинал дуть холодный северный ветер. Сегодняшний день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружной и прочной.

Что сегодня нельзя делать

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день. Постарайтесь ни с кем не ссориться.

Приметы на 30 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнечно - зима будет малоснежной и теплой;

пасмурно - зима будет морозной и снежной.

Именины 30 ноября

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана и Геннадия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева