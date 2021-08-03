3 августа - 215-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 150 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День осведомленности о синдроме "гвоздики".

В США - День штата Джорджия, День Эстер, День мытья полов, Ночь вне дома, "Возьмите немного орешков", в Бразилии - День боевого искусства "Капоэйра", в Нигере - День независимости, День посадки деревьев, в Испании - Праздник Колумба, в Сальвадоре - День Сан-Сальвадора, в Венесуэле - День флага, на Соломоновых островах - День провинции Макира-Улава, в Экваториальной Гвинее - День вооруженных сил, День свободы, в Гвинее-Бисау - День жертв колонизации.

Памятные даты 3 августа, годовщины и события

В этот день в 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах - "Санта-Мария", "Нинья" и "Пинта" - в поисках морского пути в Азию. Так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.

Читайте такжеИменины 3 августа: все Дни ангела и лучшие имена для ребенкаВ 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне светофоры.

В 1927 году был впервые проведен сеанс телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом, самый протяженный по частоте.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 августа чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. Другие названия праздника: "Онуфрий Молчаливый", "Безмолвник".

Что сегодня нельзя делать

В этот день все нужно делать молча. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни. Также нельзя есть яблоки в не переработанном виде, и так до самого Яблочного Спаса.

Приметы на 3 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ночь холодная - к морозной и ранней зиме;

гроза - к сырой осени;

много желудей - впереди удачный год;

много росы - к неурожаю льна;

паук не плетет паутинку - скоро задождит.

Именины 3 августа

Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева