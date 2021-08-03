В этот день в мире отмечаются День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День осведомленности о синдроме "гвоздики".
В США - День штата Джорджия, День Эстер, День мытья полов, Ночь вне дома, "Возьмите немного орешков", в Бразилии - День боевого искусства "Капоэйра", в Нигере - День независимости, День посадки деревьев, в Испании - Праздник Колумба, в Сальвадоре - День Сан-Сальвадора, в Венесуэле - День флага, на Соломоновых островах - День провинции Макира-Улава, в Экваториальной Гвинее - День вооруженных сил, День свободы, в Гвинее-Бисау - День жертв колонизации.
Памятные даты 3 августа, годовщины и события
В этот день в 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах - "Санта-Мария", "Нинья" и "Пинта" - в поисках морского пути в Азию. Так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.
Читайте такжеИменины 3 августа: все Дни ангела и лучшие имена для ребенкаВ 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.
В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне светофоры.
В 1927 году был впервые проведен сеанс телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом, самый протяженный по частоте.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 3 августа чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. Другие названия праздника: "Онуфрий Молчаливый", "Безмолвник".
Что сегодня нельзя делать
В этот день все нужно делать молча. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни. Также нельзя есть яблоки в не переработанном виде, и так до самого Яблочного Спаса.
Приметы на 3 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- ночь холодная - к морозной и ранней зиме;
- гроза - к сырой осени;
- много желудей - впереди удачный год;
- много росы - к неурожаю льна;
- паук не плетет паутинку - скоро задождит.
Именины 3 августа
Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.