25 октября - 298-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 67 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День панка, Всемирный день макарон, Международный день художника, Международный день школьных библиотек, Всемирный день производителей пиццы, Международный день борьбы женщин за мир (ООН), Всемирный день оперы, Европейский день гражданского правосудия, Европейский день юристов.

В Украине - День маркетолога, в США - День "Карикатуристы против преступности", Кислейший день, День жирных продуктов, День "Я забочусь о тебе", в Беларуси - Праздник мельников, в Ирландии - Октябрьский банковский выходной, в Литве - День Конституции, в Новой Зеландии - День труда, в Гренаде - День благодарения, в Узбекистане - День сотрудников органов внутренних дел, в Испании - Праздник святого Фрутоса, День автономии Страны Басков, в Румынии - День вооружённых сил, в Тайване - День ретроцессии, в Словении - День суверенитета, в Японии - День карате.

Памятные даты 25 октября, годовщины и события

25 октября 1825 года в США был открыт канал "Эри", связавший Великие озера через реку Гудзон с Нью-Йорком.

В 1839 году в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание.

Читайте также2022 год: високосный или нет, чего ждать от этого годаВ 1929 году произошел "Биржевой крах", ставший началом всемирного экономического кризиса 1929-1933 годов.

В 1942 году английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.

В 1976 году в Лондоне был открыт Национальный Королевский Театр.

В 2001 году была выпущена система Microsoft Windows XP.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 октября чтит память трех святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника. Другие названия праздника: "Пров", "Тарах", "Андрон", "Звездочет", "День мельника".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя стирать, белить, выбивать матрасы, гадать, ссориться и слишком веселиться, покупать для дома церковные свечи.

Приметы на 25 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

гром гремит - зима будет короткой, теплой и снежной;

красная луна - к ветреной погоде;

низко плывут облака - к похолоданию;

яркие звезды - к скорому морозу, тусклые - к теплу.

Именины 25 октября

Именины у Амфилоха, Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева