20 июля - 201-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 164 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 июля Юлианского календаря.

В Украине - День шахмат, в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Уругвае - День дружбы, в США - День штата Пенсильвания, День Луны, День леденцов на палочке, День печенья с предсказанием, День уродливых грузовиков, в Коста-Рике - День инженера, в ЦАР - День посадки деревьев, в Болгарии - Ильин день, в Лаосе - День Союза лаосских женщин, в Колумбии - День независимости, на Соломоновых островах - День провинции Реннелл и Беллона, в Кыргызстане - День Национальной гвардии, в Норвегии - День рождения кронпринца, в Индии - Праздник "Шаяна Экадаши", День поста и духовных практик "Падма Экадаши", в Гондурасе - День Лемпиры.

Памятные даты 20 июля, годовщины и события

В 1534 году в Великобритании было основано первое в мире издательство.

В 1877 году во Франции был изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.

Читайте такжеИменины 20 июля: какое имя следует дать ребенку и у кого День ангелаВ 1917 году была зарегистрирована компания "Bayerische Motorenwerke" или BMW, которая объединила "Rapp Motoren-werke" и "Gustav Otto Flugmaschinenfabrik". Изначально BMW выпускала авиационные моторы. Поэтому эмблема компании - вращающийся винт самолета.

В 1936 году конвенция, подписанная в Монтре, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.

В 1940 году американский музыкальный журнал "Billboard" опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1960 году впервые в истории главой правительства была избрана женщина: премьер-министром Шри-Ланки стала Сиримаво Бандаранаике.

В этот день в 1969 году американский "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Модуль прилунился к Морю Спокойствия в 20 часов 17 минут по Гринвичу.

В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 июля чтит память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, или Авдотьи. Считалось, что дубовые веники, изготовленные в этот день для бани, обладают особой целительной силой. 20 июля можно посидеть под дубом и силы восстановятся. Если окурить дом дымом дубовых листьев - в нем не будет пожара.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит сегодня расстраиваться по любому поводу - день для веселья.

Приметы на 20 июля

Читайте такжеКогда Успенский пост 2021 - дата начала и завершения, календарь питания по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

Идет дождь - сено будет испорченным;

Дождь начался с утра - он будет идти еще 7 недель.

Именины 20 июля

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева