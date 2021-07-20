Всемирный день шахмат / фото УНИАН

20 июля во всем мире принято отмечать Международный день шахмат. Празднуют его как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных игр. В неё могут играть все люди независимо от нации, пола и социального положения. Шахматы развивают логическое мышление и объединяют людей.

История праздника

Праздник был основан по инициативе Международной шахматной федерации в 1966 году. Датой праздника был выбран день основания Шахматной федерации - 20 июля 1924 года. Праздник был основан для популяризации этого увлечения. Эта глобальная игра помогает наладить отношения между странами. В день шахмат по всему миру проводят турниры и мастер-классы, а также награждения выдающихся шахматистов.

Международный день шахмат / фото УНИАН

Интересные факты о шахматах

  • Родиной шахмат считается Индия, а возраст этой игры достигает 1400 лет.
  • Во второй половине XI века игра стала популярной в Европе. Изначально в шахматы играли богачи и знатные особы.
  • Первоначально ферзь мог двигаться только на одну клетку по диагонали, затем на две. Так продолжалось до тех пор, пока королева Испании Изабелла не приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
  • В 1997 году впервые в истории компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
  • Врачи считают, что шахматы развивают память и внимательность человека. Эта игра рекомендуется для людей с болезнью Альцгеймера.
  • Разные церкви мира долгое время негативно относились к шахматам и запрещали играть священникам. Игра считалась антихристианской.
  • Число всех возможных комбинаций шахматной партии превышает количество электронов во всей вселенной.

Поздравления с Днем шахмат

День шахмат 2021 / фото bipbap.ru

Древнейшая игра ума и техники —

Поздравить шахматистов час пришел:

Чтобы встречались только достойные соперники,

Чтобы интересный ход на ум пришел.

День шахмат 2021 картинки  / фото bipbap.ru

От души с Днем шахмат поздравляем

И всем талантам мы желаем:

Стать стратегами успешно,

Кубок выиграть, конечно!

Не сдаваться, а стремиться

Шаха верного добиться.

Ум и логика мышленья

Вам помогут без сомненья!

На доске и в жизни личной

Будет всё, пускай, отлично!

Творческих побед желая,

Свое восхищение выражаем!

День шахмат 2021 открытки / фото bipbap.ru

Всех заядлых шахматистов

Поздравляю от души,

Партии пусть будут в радость

И ходи все хороши.

Шах и мат желаю ставить

С удовольствием всегда,

Пусть всегда вам дарит радость

Мыслей хитрых чехарда.

День шахмат картинки  / фото bipbap.ru

Шахмат день международный.

Спорт, считаем, благородный.

Ум, терпение, вниманье

Развивает он природный.

Вам успехов пожелаем,

Достижений высоту.

Невозможных вам свершений

И рекордов красоту.

С Днем шахмат поздравления  / фото bipbap.ru

Поздравляю с Международным днём шахмат. Пусть не будет в жизни патовых ситуаций, пусть никто и никогда не поставит тебе мат. Желаю всегда быть на коне и уверенно двигаться к своим целям, сражая наповал любого соперника.

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Всех шахматистов поздравляем с этим днем! Пусть каждый ход приблизит вас к победе, чтобы у соперника не оставалось шансов, а у зрителя перехватывало дыхание от каждой игры! Желаем успехом и отличных показателей!

Поздравляю с Международным днем шахмат. Желаю такой же интересной, захватывающей, увлекательной жизни, как эта замечательная игра. Будь смелым, умным, сообразительным человеком, который всегда думает на шаг вперед и в игре, и в деле.

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Автор: Екатерина Пулатова