В этот день отмечают свой праздник все любители этой сложной интеллектуальной игры.

20 июля во всем мире принято отмечать Международный день шахмат. Празднуют его как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных игр. В неё могут играть все люди независимо от нации, пола и социального положения. Шахматы развивают логическое мышление и объединяют людей.

История праздника

Праздник был основан по инициативе Международной шахматной федерации в 1966 году. Датой праздника был выбран день основания Шахматной федерации - 20 июля 1924 года. Праздник был основан для популяризации этого увлечения. Эта глобальная игра помогает наладить отношения между странами. В день шахмат по всему миру проводят турниры и мастер-классы, а также награждения выдающихся шахматистов.

Интересные факты о шахматах

Родиной шахмат считается Индия, а возраст этой игры достигает 1400 лет.

Во второй половине XI века игра стала популярной в Европе. Изначально в шахматы играли богачи и знатные особы.

Первоначально ферзь мог двигаться только на одну клетку по диагонали, затем на две. Так продолжалось до тех пор, пока королева Испании Изабелла не приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.

В 1997 году впервые в истории компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Врачи считают, что шахматы развивают память и внимательность человека. Эта игра рекомендуется для людей с болезнью Альцгеймера.

Разные церкви мира долгое время негативно относились к шахматам и запрещали играть священникам. Игра считалась антихристианской.

Число всех возможных комбинаций шахматной партии превышает количество электронов во всей вселенной.

Поздравления с Днем шахмат

Древнейшая игра ума и техники —

Поздравить шахматистов час пришел:

Чтобы встречались только достойные соперники,

Чтобы интересный ход на ум пришел.

От души с Днем шахмат поздравляем

И всем талантам мы желаем:

Стать стратегами успешно,

Кубок выиграть, конечно!

Не сдаваться, а стремиться

Шаха верного добиться.

Ум и логика мышленья

Вам помогут без сомненья!

На доске и в жизни личной

Будет всё, пускай, отлично!

Творческих побед желая,

Свое восхищение выражаем!

Всех заядлых шахматистов

Поздравляю от души,

Партии пусть будут в радость

И ходи все хороши.

Шах и мат желаю ставить

С удовольствием всегда,

Пусть всегда вам дарит радость

Мыслей хитрых чехарда.

Шахмат день международный.

Спорт, считаем, благородный.

Ум, терпение, вниманье

Развивает он природный.

Вам успехов пожелаем,

Достижений высоту.

Невозможных вам свершений

И рекордов красоту.

Поздравляю с Международным днём шахмат. Пусть не будет в жизни патовых ситуаций, пусть никто и никогда не поставит тебе мат. Желаю всегда быть на коне и уверенно двигаться к своим целям, сражая наповал любого соперника.

***

Всех шахматистов поздравляем с этим днем! Пусть каждый ход приблизит вас к победе, чтобы у соперника не оставалось шансов, а у зрителя перехватывало дыхание от каждой игры! Желаем успехом и отличных показателей!

Поздравляю с Международным днем шахмат. Желаю такой же интересной, захватывающей, увлекательной жизни, как эта замечательная игра. Будь смелым, умным, сообразительным человеком, который всегда думает на шаг вперед и в игре, и в деле.

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Автор: Екатерина Пулатова