20 июля во всем мире принято отмечать Международный день шахмат. Празднуют его как профессиональные шахматисты, так и любители интеллектуальной игры. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных игр. В неё могут играть все люди независимо от нации, пола и социального положения. Шахматы развивают логическое мышление и объединяют людей.
История праздника
Праздник был основан по инициативе Международной шахматной федерации в 1966 году. Датой праздника был выбран день основания Шахматной федерации - 20 июля 1924 года. Праздник был основан для популяризации этого увлечения. Эта глобальная игра помогает наладить отношения между странами. В день шахмат по всему миру проводят турниры и мастер-классы, а также награждения выдающихся шахматистов.
Интересные факты о шахматах
- Родиной шахмат считается Индия, а возраст этой игры достигает 1400 лет.
- Во второй половине XI века игра стала популярной в Европе. Изначально в шахматы играли богачи и знатные особы.
- Первоначально ферзь мог двигаться только на одну клетку по диагонали, затем на две. Так продолжалось до тех пор, пока королева Испании Изабелла не приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
- В 1997 году впервые в истории компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
- Врачи считают, что шахматы развивают память и внимательность человека. Эта игра рекомендуется для людей с болезнью Альцгеймера.
- Разные церкви мира долгое время негативно относились к шахматам и запрещали играть священникам. Игра считалась антихристианской.
- Число всех возможных комбинаций шахматной партии превышает количество электронов во всей вселенной.
Поздравления с Днем шахмат
Древнейшая игра ума и техники —
Поздравить шахматистов час пришел:
Чтобы встречались только достойные соперники,
Чтобы интересный ход на ум пришел.
От души с Днем шахмат поздравляем
И всем талантам мы желаем:
Стать стратегами успешно,
Кубок выиграть, конечно!
Не сдаваться, а стремиться
Шаха верного добиться.
Ум и логика мышленья
Вам помогут без сомненья!
На доске и в жизни личной
Будет всё, пускай, отлично!
Творческих побед желая,
Свое восхищение выражаем!
Всех заядлых шахматистов
Поздравляю от души,
Партии пусть будут в радость
И ходи все хороши.
Шах и мат желаю ставить
С удовольствием всегда,
Пусть всегда вам дарит радость
Мыслей хитрых чехарда.
Шахмат день международный.
Спорт, считаем, благородный.
Ум, терпение, вниманье
Развивает он природный.
Вам успехов пожелаем,
Достижений высоту.
Невозможных вам свершений
И рекордов красоту.
Поздравляю с Международным днём шахмат. Пусть не будет в жизни патовых ситуаций, пусть никто и никогда не поставит тебе мат. Желаю всегда быть на коне и уверенно двигаться к своим целям, сражая наповал любого соперника.
***
Всех шахматистов поздравляем с этим днем! Пусть каждый ход приблизит вас к победе, чтобы у соперника не оставалось шансов, а у зрителя перехватывало дыхание от каждой игры! Желаем успехом и отличных показателей!
Поздравляю с Международным днем шахмат. Желаю такой же интересной, захватывающей, увлекательной жизни, как эта замечательная игра. Будь смелым, умным, сообразительным человеком, который всегда думает на шаг вперед и в игре, и в деле.
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